VIDEO Ludovic Orban, despre trădătorii săi: 'Dom-le, nu am scuturat scamele în viaţa mea. Nu mi-a plăcut niciodată să-mi pup în c.. şeful'

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, îi atacă pe cei pe care i-a promovat în partid şi care acum nu sunt alături de el. El susţine că multora dintre cei pe care i-a promovat nu a avut "timp să le dea teste de caracter". "Dom-le, nu am scuturat scamele în viaţa mea. Nu mi-a plăcut niciodată să-mi pup în c.. şeful nu mi-a plăcut niciodată să-mi ţin gura atunci când am ceva de spus", afirmă Orban.

Ludovic Orban a afirmat, miercuri seară, în discursul ţinut în cadrul Comitetului Director Judeţean al PNL Brăila, că, de când a fost ales preşedinte al PNL, a "ridicat sute de oameni, poate chiar mii" de oameni, fără a încerca să se "construiască" doar pe sine ca om politic.

Orban şi-a început discursul prin a mărturisi că a traversat o perioadă "nu foarte uşoară".

"Am trăit o perioadă foarte dificilă, foarte mulţi dintre oamenii în care am crezut, alături de care am lucrat şi pe care pe mulţi dintre ei i-am dus de nicăieri aproape spre afirmare, m-am trezit că nu mai sunt cu mine. Şi m-am întrebat: ce Dumnezeu se întâmplă? M-am schimbat eu? Am devenit eu altfel, mai rău? Le-am făcut ceva oamenilor ăştia? Nu le-am făcut nimic, dragii mei, sigur că pe mulţi dintre cei pe care i-am susţinut, i-am susţinut argumentat, pe baza carierei politice, pe baza expertizei profesionale. (...) Am mai şi greşit, se întâmplă oricărui om, pentru că la mulţi nu am avut timp să le dau test de caracter. Caracterul unui om nu-l cunoşti în împrejurări normale. Caracterul unui om îl cunoşti atunci când tu te afli în situaţii dificile şi ai nevoie de oamenii respectivi şi oamenii respectivi sunt alături de tine când tu nu ai ce să le oferi. Sau caracterul îl cunoşti atunci când faci înţelegeri, pe care de multe ori înţelegerile respective, celor cu care au făcut înţelegeri nu le pot aduce în mod sigur avantaje, dar, cu toate astea, îşi respectă înţelegerile. E adevărat, teste de caracter dai de-a lungul timpului, în colaborarea apropiată cu oamenii şi de multe ori poţi să te înşeli, asta este, pe de altă parte, vă spun un lucru: eu iubesc oamenii, am încredere aproape nebună în ceilalţi, nici nu aş putea să trăiesc altfel", a declarat Ludovic Orban.

El a promis că va fi "mult, mult mai atent la caracter, pentru că la urma urmei politica e o chestiune de morală, de încredere".

"Vă spun din capul locului că lider eşti sau nu eşti. Un lider trebuie să înveţe constant, să se perfecţioneze constant. (...) În toată viaţa mea, parcă a fost un făcut să aleg întotdeauna drumul mai complicat. De exemplu, când eşti la început de carieră dacă te pui bine cu şeful, poţi să prinzi o funcţie de vicepreşedinte imediat că te place şeful, eşti util. Îi faci cumpărături sau îi scuturi scamele. Dom-le, nu am scuturat scamele în viaţa mea. Nu mi-a plăcut niciodată să-mi pup în c.. şeful, nu mi-a plăcut niciodată să-mi ţin gura atunci când am ceva de spus", a mai spus Orban.

Orban a precizat că în România sunt "foarte puţini oameni de stat", iar ţara are nevoie de aşa ceva.