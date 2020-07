VIDEO - Ludovic Orban, după noul record de infectări: Măcar 5 zile să stea în spital bolnavii COVID-19

Premierul Ludovic Orban a dispus vineri un set de ordine către MAI și prefecți, după noul record de noi îmbolnăviri cu coronavirus înregistrat în ultimele 24 de ore.

Orban a zis că a participat la o videoconferinta cu prefectii si cu toate institutiile implicate in lupta impotriva raspandirii coronavirusului. „Am dat un mesaj de concentrare, mobilizare, de responsabilitate, am solicitat fiecarei institutii sa fie prezenta cu toate efectivele disponibile in prima linie a bataliei. Prefectilor le-am cerut sa faca operatiuni zilnice pentru a dispune toate masurile necesare pentru a lupta contra raspandirii virusului”, a zis Orban. El a adaugat ca a cerut controale tintite in locurile unde e cel mai mare risc să nu respecte regulile.

Premierul a precizat, in acest context, si dupa adoptarea legii care spune ca izolarea poate fi dispusa maxim 28 de ore, că ar trebuie ca romanii care sunt bolnavi de COVID-19 sa stea „macar 5 zile” in spital, chiar daca sunt asimptomatici.

”Sunt evoluţii fulminante în cazul în care nu prezintă niciun simptom. Sfatul meu către români e să nu stea numai 48 de ore, să stea măcar 5 zile, să poată fi urmărită, să se facă analize mai aprofundate, tomograf, computer RMN, pentru a fi în afara oricărui pericol. Am avut cazuri de persoane care nu aveau simptome, care au ieşit din spital, şi s-au întors apoi în spital în situaţii critice sau unele chiar au decedat”, a mai declarat Ludovic Orban.

Acesta a precizat că şi după ieşirea din spital, bolnavii ar trebu supravegheaţi de medici.

”Aici există medicul de familie, există medicul din spital, are cui să se adreseze oricare pacient. Şi aici e o problemă. E foarte important ca o persoană care iese din spital să nu se trateze unde vrea, să se trateze undeva unde este izolată, fie într-o secţie a unui spital, fie acasă”, a mai declarat premierul.

Întrebat despre cei care nu cred în coronavirus, Orban a declarat: ”Cei care promovează astfel de mesaje, după părerea mea, trebuie să îşi reconsidere poziţia. Ştiinţific e dovedit că acest virus există, ştiiţific e dovedit faptul că odată infectat cu acest virus există pericol, că acest virus afectează persoanele şi care au alte boli şi de asemenea că acest virus provoacă moartea. Aceste lucruri sunt demonstrate ştiinţific. Îmi pare rău că o mare parte din cei care fac această campanie negaţionistă, care îi îndeamnă pe oameni să nu respecte regulile, sunt totuşi oameni cu capul pe umeri, care totuşi nu înţeleg de ce fac lucrul acesta”.