VIDEO | Ludovic Orban: 'Îl sfătuiesc pe Iohannis să desemneze premierul pe 24 noiembrie'/ Motivul invocat de fostul lider PNL

Ludovic Orban, fostul președinte al PNL, afirmă că președintele Klaus Iohannis ar trebui să desemneze propunerea de premier a alianței PSD-PNL-UDMR pe 24 noiembrie, la un an după un discurs virulent anti-PSD.

„Eu îl sfătuiesc pe Iohannis să desemneze premierul pe 24 noiembrie, când se va împlini un an de la cel mai virulent discurs anti-PSD. Și să compare discursul din urmă cu un an cu ceea ce face el astăzi”, a declarat Orban la Realitatea PLUS.

Orban a criticat și formatul în care se vor desfășura consultările de luni de la Cotroceni, cu PSD, PNL și UDMR chemate în același timp.

„Cum să te duci la Cotroceni împreună cu PSD? Eu nu aș fi acceptat. Dacă eram președintele PNL, eu nu aș fi acceptat să mă duc cu PSD în aceeași întâlnire”, a mai afirmat fostul președinte al PNL.