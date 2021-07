VIDEO Ludovic Orban îl torpilează pe Florin Cîțu: 'Ar fi foarte bine să revină un premier din Brașov. Să utilizeze resursele guvernului pentru buna guvernare'

Ludovic Orban l-a avertizat pe Florin Cîțu că ar putea avea probleme cu legea, dacă folosește resursele financiare ale guvernului pentru a-și face campanie și pentru a-i convinge pe liderii din PNL să îl voteze la Congresul din septembrie. Orban a spus, la Brașov, că cel mai bine ar fi ca el să revină la Palatul Victoria.

La alegerile din cadrul filialei de la Brașov, premierul Florin Cîțu nu a făcut deplasarea.

”Mă bucur că am revenit acasă. În voi am încredere, de aceea nu mă voi simți niciodată singur. Brașovul este centrul României, inima României, iar în următorii 7-8 ani de zile trebuie să devină epicentrul investițiilor care se fac în România.

Cât am fost premier, am lansat un slogan: ”Toate drumurile duc la Brașov”. În colaborare cu un ministru al transporturilor care, sigur, mă întreb și astăzi de ce a făcut altă preferință, am făcut lucruri și pași extrem de hotărâți.

Trebuie realizat spitalul regional și sunt convins că așa cum se acordă atenție spitalului din Sibiu, care e doar județean, se va acorda aceeași atenție și spitalului din Brașov. Ar fi foarte bine să revină un premier din Brașov, ca să acorde o atenție egală, ca să fie un echilibru.

Premierul și miniștrii trebuie să se concentreze pentru a asigura buna guvernare, să pună pe prim plan guvernarea, și mai puțin campania electorală. Să utilizeze resursele guvernului pentru buna guvernare, nu cumva să le utilizeze în alte scopuri care nu au nicio legătură cu legea și cu obiectivele guvernării.”, a declarat Ludovic Orban.