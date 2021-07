VIDEO - Ludovic Orban își ironizează criticii din PNL: 'Vă rog să mă iertați, n-am putut să văd venirea pandemiei'

Liderul PNL, Ludovic Orban, a tratat joi cu ironie, la o ședință PNL Hunedoara, acuzațiile pe care i le aduc susținătorii lui Florin Cîțu legate de pierderea alegerilor parlamentare în anul pandemiei.

„Sunt, așa, un pic mirat. Totuși, am luat partidul într-o stare nu prea bună, în condițiile în care partidul fuzionat PNL + PDL avea în sondajele de opinie 41-42% la prezidențialele din 2014. Am câștigat la europarlamentare, am câștigat la prezidențiale, am câștigat alegerile locale, puteam să le câștigăm un pic mai bine, n-am câștigat alegerile parlamentare. Numai că trebuie să știți că strategia noastră nu a fost să stăm la guvernare un an de zile în vreme de pandemie, strategia noastră în momentul în care am preluat guvernarea a fost aceea de a provoca alegeri anticipate și eram pe punctul de a provocat alegeri anticipate când a venit pandemia. Cine putea să anticipeze venirea pandemiei? Vă rog să mă iertați, dar n-am avut o asemenea capacitate de previziune, n-am putut să văd venirea pandemiei. În momentul în care a venit pandemia nu am avut ce să facem decât să guvernăm România în cele mai grele condiții de la al Doilea Război Mondial. N-am câștigat alegerile parlamentare, dar am dus PNL la guvernare. Vă rog să mă scuzați pentru aceste lucruri, văd că pentru unii acestea nu sunt reușite”, a spus Ludovic Orban.

„Contați pe mine, rămân același coleg al dvs., fără fumuri, fără fițe, fără farafastîcuri, care indiferent de poziția pe care o ocupă în partid luptă alături de dvs. în prima linie pentru a garanta capacitatea PNL de a rămâne pe primul loc si de a câștiga toate bătăliile din 2024”, a adăugat liderul PNL.