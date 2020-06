VIDEO - Ludovic Orban atacă iar majoritatea parlamentară: 'Lege vetustă, din anii '30, când nu ne vindeam țara'

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, că legea care interzice vânzarea participaţiilor statului la societăţi şi companii naţionale, lege atacată de liberali la CCR, este o „lege vetustă din anii '30 cand nu ne vindeam țara”.

„In ce priveste piata de capital, am atacat la CCR aceasta lege vetustă din anii '30 cand nu ne vindeam țara. Am incredere ca totusi in anul de gratie 2020 CCR va declara neconstitutional acest act normativ care este de noaptea mintii. Economia se bazeaza in mare parte, pe capital”, a declarat Ludovic Orban.

Deputaţii PNL au atacat la Curtea Constituţională a României (CCR) legea privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, care prevede, printre altele, interzicerea vânzării participaţiilor statului la societăţi şi companii naţionale.

"Grupul deputaţilor PNL a atacat la CCR legea iniţiată de PSD prin care se interzice vânzarea participaţiunilor statului la societăţi comerciale şi companii naţionale la care statul este acţionar. Legea nu interzice însă valorificarea activelor performante la o societate de către lichidatori, dovada că iniţiatorii legii îşi propun doar vânzarea acelor active performante, cum este cazul societăţii Horticola Bucureşti, unde există conflict de interese între un iniţiator şi lichidator. Reglementarea adoptată ieri de Camera Deputaţilor constituie doar o manipulare naţionalistă pesedistă. În forma scrisă, legea nu va fi aplicabilă pe motiv că PSD a uitat să abroge prevederile legale în vigoare care permit Guvernului României să realizeze privatizări, dacă este necesar, inclusiv prin metoda vânzării de participaţii la societăţi sau companii ale statului. OUG nr.88/1997, Legea 137/2002 şi OUG 57/2019 stabilesc în mod expres dreptul Guvernului de a aplica procedura privatizării dacă este în interesul statului român. În raport cu aceste prevederi, legea pesedistă tace. Prin urmare, ce aplicăm? O interdicţie generală fără obiect sau reglementări concrete care dau dreptul Guvernului de a face privatizări?!", anunţă liderul deputaţilor PNL, Florin Roman.

El susţine că legea este plină de sintagme neclare, fiind imposibil de identificat modul concret de aplicare a acestora şi că stabileşte reglementări existente deja în legislaţie.

"Dreptul Guvernului de a cumpăra participaţii la companiile statului este reglementat de 23 de ani. PSD încalcă în mod flagrant competenţa Guvernului de a reglementa în domeniul privatizărilor. Devine îngrijorătoare obsesia majorităţii parlamentare de a deveni şi putere executivă - prima dată au preluat din atribuţiile preşedintelui României, acum au trecut la faza a doua, substituindu-se, prin legi, Guvernului. Această tendinţă dinamitează practic principiul separaţiei puterilor în stat consacrat prin Constituţia României, un principiu esenţial pentru existenţa democraţiei liberale. Asta, după ce PSD a vândut Petrom, Sidex, pachete de acţiuni la Romgaz, Distrigaz etc", mai afirmă liderul deputaţilor PNL.

Liberalii susţin în sesizarea de neconstituţionalitate transmisă CCR că această lege este neconstituţională în ansamblul său. Ei indică faptul că actul normativ încalcă principiul securităţii juridice, competenţa de reglementare a Guvernului cu consecinţa încălcării principiului separaţiei puterilor în stat, principiul legalităţii şi dreptul de proprietate privată al statului.

Deputaţii PNL cer CCR să constate neconstituţionalitatea acestei legi în ansamblu deoarece încalcă dispoziţiile art.1 alin.(5) corelat cu dispoziţiile art.44 alin.(2) teza I din Constituţie.