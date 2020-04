VIDEO Ludovic Orban le dă peste nas criticilor săi: Sunt mulțumit de capacitatea de testare

Guvernul PNL în frunte cu Ludovic Orban este acuzat aproape zilnic de PSD, ALDE și Pro România pentru nivelul redus de teste efectuate în rândul populației cu scopul depistării infecțiilor COVID-19. Întrebat vineri, la Antena 3, dacă el este mulțumit de nivelul de testare, Ludovic Orban a declarat: „Doamna Iosub, doamna Iosub, noi am pornit de la 3 centre, acum se testeaza in peste 60. De la o capacitate de 1.000, am atins azi o capacitate nominala care depaseste 8.000 de teste. Capacitatea de testare chiar ma multumește. Nu intra la testare oricine, exista un protocol, o produra, sunt stabiliteprioritatile, categoriile de ceteteni pentru care e nevoie testarea. Am redus la ora actuala extrem de mult timpul de asteptare”