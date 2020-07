VIDEO - Ludovic Orban: Mă bucur că DNA anchetează achizițiile de la UNIFARM, nu are nicio legătură cu mine

Premierul Ludovic Orban a declarat luni, în plenul Camerei Deputaților, unde a fost chemat să dea explicații despre achizițiile făcute în timpul pandamiei, în contextul anchetării șefului UNIFARM de către DNA, că el se bucură de ancheta procurorilor dar că PSD încearcă să creeze o legătură „inexistentă” între ancheta de la UNIFARM și prim-ministru.

„Acest subiect mi se pare ca nu are legatura directa cu activitatea mea de premier, se incearca crearea unei legaturi inexistente intre mine, Guvern si o cercetare a unei institutii a statului. Imi pare ca in loc sa ne concentram pe adevaratele prioritati, PSD cauta sa arunce in spatele meu, intr-un mod insidios, sa faca legatura fara fundament intre mine ca premier si activitatea unei societati a statului despre care este adevarat ca exista o ancheta in curs si ma bucur ca exista o ancheta in curs si este cea mai bina dovada a faptulu ca institutiile statului isi fac datoria, este bine ca orice suspiciune de coruptie sa fie cercetata si justiai sa pedepseasca pe oricine a savarsit infractiuni de coruptie. M-as fi asteptat sa discutam despre subiecte mult mai importante (...) Recunosc ca nu ma asteptam din partea PSD sa deschida un astfel de subiect. Din ianuarie 2017 PSD a declansat o adevarata lupta contra institutitilor din domeniul justitiei (...) Azi DNA ancheteaza fapte de coruptie, e dovada ca nimeni nu e mai presus de lege indiferent despre cine e vorba”, a zis Orban.

