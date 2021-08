VIDEO | Ludovic Orban, replică pentru Rareș Bogdan: 'Nu cunoaște istorie'/ Liderul PNL mizează pe 'indisciplina' delegaților

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, afirmă că la Congresul din 25 septembrie jumătate dintre delegaţii care vor alege viitorul preşedinte al partidului nu vor vota conform opţiunii liderilor filialelor judeţene, ci aşa cum vor considera ei de cuviinţă. El susţine că nu neagă "evidenţa", şi anume faptul că PNL a pierdut alegerile parlamentare, însă subliniază că partidul se află la guvernare şi că a câştigat rundele anterioare de alegeri.

Ludovic Orban a susţinut că la Congresul PNL mizează "pe toţi membrii Partidului Naţional Liberal care doresc binele Partidului Naţional Liberal".

"Deocamdată nu se pot număra decât preşedinţi de filiale care au optat deschis pentru unul sau pentru altul dintre candidaţi. La ora actuală, există 25 de preşedinţi care şi-au exprimat susţinerea pentru Florin Cîţu. E un congres la care participă cinci mii de delegaţi. Sigur că are o influenţă opţiunea preşedintelui, dar opţiunea preşedintelui, dacă a fost luată fără să respecte opţiunea din interiorul filialei respective, nu este neapărat o opţiune care va fi urmată de cei mai mulţi dintre delegaţi. Eu vă spun că vor fi filiale în care vor fi mai mult de jumătate dintre delegaţi care nu vor urma opţiunea preşedintelui”, a declarat Ludovic Orban, luni seară, la Digi 24, potrivit news.ro.

El a afirmat că s-a mai întâmplat aşa şi la alte congrese şi a dat ca exemplu filiala Cluj, care va trimite 170 de delegaţi la Congres.

"Dacă cineva-şi imaginează că un preşedinte poate să determine opţiunea politică a 170 de delegaţi înseamnă că nu cunoaşte foarte bine cum funcţionează lucrurile în partid”, a mai afirmat liderul liberal.

Orban a comentat şi afirmaţiile eurodeputatului Rareş Bogdan, care a afirmat că îl susţine pe Florin Cîţu pentru faptul că, în ultimii 30 de ani, preşedinţii PNL care se aflau la conducere în momente în care partidul a pierdut alegerile au demisionat.

"Nu cunoaşte istorie. A existat o singură dată când preşedintele PNL şi-a dat demisia şi era vorba de Alina Gorghiu, care şi-a dat demisia după catastrofa electorală din 2016. Un preşedinte care şi-a dus partidul la guvernare - am să vă dau exemple, Mircea Ionescu Quintus, care a dus partidul la guvernare, e adevărat, împreună cu PNŢCD-ul şi cu ceilalţi parteneri din Convenţia Democratică, şi-a continuat mandatul, a fost reales. (...) Este adevărat că nu am câştigat alegerile, eu nu neg evidenţa, dar este foarte interesant că cei care bat toba poate mai mult decât PSD-ul, deşi spun acelaşi lucru ca şi PSD-ul, că PNL a pierdut alegerile, sunt tocmai colegii mei care încearcă să justifice... Am câştigat alegerile europarlamentare, am câştigat alegerile prezidenţiale cu cel mai mare scor obţinut vreodată de un candidat de dreapta, iar Klaus Iohannis nu a fost sprijinit decât de Partidul Naţional Liberal, am câştigat alegerile locale, nu am câştigat alegerile parlamentare dar trebuie să ţinem cont de conjunctura în care s-au desfăşurat alegerile parlamentare”, a mai declarat Ludovic Orban.