VIDEO Ludovic Orban s-a dezlănțuit la adresa AUR și PSD: 'Sunt tributari unor mentalități din trecut, au făcut rău societății'

Ajuns președinte al Camerei Deputaților, Ludovic Orban s-a lansat în atacuri violente la adresa celor două partide, PSD și AUR, care nu fac parte din coaliția de guvernare.

Deși AUR este un partid care are abia un an de la înființare, Orban consideră că noua formațiune politică a făcut rău societății românești și că are o mentalitate din trecut.

”Votul de azi e un vot din care noi înțelegem că avem o mare răspundere pentru România. Celelalte două formaţiuni reprezentate în Parlament nu pot, nu au capacitatea să genereze o guvernare şi nu pot fi partenerii noştri, pentru că sunt cu totul şi cu totul tributari unor mentalităţi din trecut şi tributari unor metehne care au făcut rău societăţii româneşti.”, a precizat Ludovic Orban.

