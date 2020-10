VIDEO Ludovic Orban trage în PSD care vrea amânarea alegerilor: 'Fiecare zi în care rămâne în funcție acest Parlament este o zi pierdută pentru România'

Premierul Ludovic Orban a vorbit, joi seară, la Digi24, despre faptul că amânarea alegerilor parlamentare ar face mult rău României.

"Am fost implicat în campania electorală și nu m-am îmbolnăvit. De ce? Pentru că am respectat regulile.

Petrecerile de după nu au putut să le prevedem. În 3.300 de localități primarii au petrecut. Nu vedeți că au început să se îmbolnăvească primari, președinți de CJ.

Cu 1 septembrie am reluat o serie de activități. Nu puteam lua o altă decizie decât să începem școlile. Noi am gândit acest sistem cu trei tipuri de scenarii.

Fiecare zi în care rămâne în funcție acest Parlament este o zi pierdută pentru România, iar majoritatea PSD face rău. Săptămâna trecută au mai dat câte ceva, legi care duc România în incapacitate de plată. O asemenea iresponsabilitate dominate de PSD nu a existat nicăieri.

Noi am evitat un lockdown total. Am urmărit gradual să reluăm treptat în aproape toate domeniile. Efectele politicii se văd în numărul de angajați. numărul a crescut în octombrie. Noi am apărat locurile de muncă", a spus Ludovic Orban.