FOTO | Marc Marquez, accident șocant în timpul antrenamentelor din MP al Germaniei: A rupt motocicleta în două

La ieșirea de la boxe, Zarco s-a uitat în spate pentru a-i permite lui Marquez să treacă, dar pilotul Honda și-a blocat pneul din față și a căzut, iar motocicleta sa a lovit motocicleta Ducati a lui Zarco o fracțiune de secundă mai târziu, fără ca francezul să aibă timp să reacționeze.

Zarco a aterizat greu pe pistă, alături de rămășițele motocicletei sale, în timp ce Marquez a sărit în picioare și s-a întors la boxe. Sesiunea a fost imediat semnalizată cu steag roșu.

Ambii piloți au reușit, totuși, să revină pe pistă când sesiunea a fost reluată, dar Marquez - care a câștigat de opt ori pe Sachsenring în cariera sa de MotoGP - nu a reușit să completeze un tur la timp și va intra în Q1 sâmbătă.

Marco Bezzecchi, de la VR46 Racing, a fost cel mai rapid în fruntea clasamentului, cu Jorge Martin, coechipierul lui Zarco, al doilea, și Aleix Espargaro, de la Aprilia, al treilea.

