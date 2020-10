VIDEO Marcel Ciolacu, după amenda primită: Nu sunt interlop să facă IGPR conferință / Am greșit, trebuia să rămân cu familia

Liderul PSD Marcel Ciolacu s-a declarat deranjat de faptul că IGPR a organizat o declarație de presă în care să anunțe amendarea sa după ce a fost surprins la masă într-un restaurant alături de membri ai familiei și de unii colegi din PSD.

„Eu am ieşit cu familia la Sărata Monteoru să mănânc, cu fiul meu, cu nepotul, cu viitoarea noră, posibil, şi cu fratele meu. Sărata Monteoru este într-un scenariu verde şi Buzăul. Am stat şi pe terasă, apoi am intrat la interior, când s-a făcut frig. Au mai venit şi doi colegi de-ai mei de partid, ne-am strâns cu toţii la masă, a fost o greşeală, o recunosc, cu toţii am achitat amenzile, apoi, când am venit să mâncăm, ne-am despărţit şi am stat la mese separate. A fost o greşeală, recunosc, până la urmă a greşi e omeneşte, a persevera e prosteşte. Fiecare dintre noi avem astfel de momente, chiar pentru o scurtă durată. Trebuia să rămân doar cu familia mea şi ar fi fost mult mai bine. (...) Eu nu am mai fost demult acasă şi am vrut să mănânc cu familia, că s-a terminat cu totul altfel e altă discuţie. Un pic exagerat momentul, eu eram acolo când a venit poliţia, a constatat că deja noi stăteam la mese separate, s-a revenit apoi la local. Nu am prea înţeles lucrurile acestea", a spus Ciolacu într-o emisiune la B1 Tv.



El a adăugat că i s-a părut "un pic exagerat" felul în care a acţionat poliţia, care a făcut o conferinţă de presă "pe subiectul Marcel Ciolacu".



"Cei de la IGP au făcut o conferinţă de presă pe subiectul Marcel Ciolacu, totuşi, nu sunt infractor. Există şi alte metode de a comunica, mi s-a părut un pic exagerat. Nu am văzut IGP făcând vreo conferinţă de presă după ce prim-ministrul, în biroul prim-ministrului stătea şi fuma şi consuma băuturi alcoolice împreună cu alţi membri ai Guvernului. Dubla măsură mi s-a părut exagerată. Nu am stat mai mult de 10 minute în formulă depăşită de şase persoane. (...) Eu cred că e o greşeală fiindcă am transmis către ceilalţi români, marea majoritate respectă toate aceste reguli, un semnal greşit, de aceea îmi cer scuze", a menţionat Ciolacu.

Poliţiştii au aplicat 11 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 21.000 de lei, după masa organizată la un restaurant din Sărata Monteoru, la care a participat şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu.

În spaţiul public au apărut imagini cu Marcel Ciolacu stând la masă, la un restaurant, alături de alte 10 persoane, în condiţiile în care în contextul pandemiei de COVID-19 numărul maxim permis este de şase.

"În ceea ce priveşte imaginile vehiculate în spaţiul public cu privire la încălcarea prevederilor Legii 55/2020 de către preşedintele Camerei Deputaţilor şi de către alte persoane: ieri seară, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău a fost sesizat cu privire la faptul că la o masă dintr-un local din judeţul Buzău se află mai mult de şase persoane. În baza acestei sesizări, poliţiştii s-au deplasat de îndată la faţa locului, unde au identificat trei persoane în interiorul locaţiei şi trei persoane în exteriorul acestei locaţii. Trei dintre aceste persoane erau reprezentanţii operatorului economic şi nu purtau măştile de protecţie în locurile în care aveau această obligaţie, drept pentru care poliţiştii IPJ Buzău au aplicat sancţiuni contravenţionale", a declarat, duminică, purtătorul de cuvânt al IGPR, Georgian Drăgan.

El a adăugat că, ulterior, au fost efectuate verificări, în urma cărora au fost identificate toate persoanele participante la masa de la restaurant şi au fost sancţionate contravenţional.

"De asemenea, operatorul a fost sancţionat contravenţional pentru neluarea măsurilor de protecţie şi de prevenire a răspândirii COVID-19", a precizat Drăgan.

Potrivit acestuia, cuantumul celor 11 sancţiuni contravenţionale aplicate se ridică la 21.000 de lei.

Georgian Drăgan a menţionat că Sărata Monteoru se află în scenariul verde, iar, ca urmare, operatorii economici pot desfăşura activităţi, însă cu luarea măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19.

Persoanele care au participat la acea masă au fost sancţionate pentru nerespectarea prevederilor Legii 55/2020 privind prezenţa la o masă a cel mult şase persoane.