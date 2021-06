VIDEO | Marcel Ciolacu, replică la ironiile lui Ghinea: 'Domnul prim-ministru al Spaniei şi domnul Timmermans au învăţat repede româneşte'

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, răspunde ironic ministrului Cristian Ghinea, care a scris pe Facebook că „Ciolacu s-a văzut pe hol cu un comisar european şi aduce iar veşti catastrofale legate de PNRR, a vorbit prin semne, că nu ştie boabă de limbi străine”. „Cred că domnul prim-ministru al Spaniei şi domnul Timmermans, auzind că am întâlniri cu ei, au învăţat repede româneşte ca să mă pot înţelege cu domniile lor”, a răspuns Ciolacu ironiilor ministrului Fondurilor Europene.

„Fiecare comisar european - eu m-am văzut cu domnul Gentiloni, nu m-am văzut pe holuri, m-am văzut la sediul şi al democraţilor germani, unde am fost invitat şi eu şi domnia sa, unde l-am şi întrebat dacă pot spune public acest lucru – unde mi-a declarat foarte clar că Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României e foarte departe până când va termina analiza şi va fi aprobat de către Comisie. Până acuma, se pare sunt 10 state care au trecut, primele două state fiind Portugalia şi Spania, amândouă cu prim-miniştri social-democraţi. Cu domnul Sanchez chiar am stat de vorbă. Ca să terminăm şi asta cu limbile străine: cred că domnul prim-ministru al Spaniei şi domnul Timmermans, auzind că am întâlniri cu ei, au învăţat repede româneşte ca să mă pot înţelege cu domniile sale. Doomnul Sanchez, eu l-am felicitat pentru faptul că a fost al doilea Plan de Redresare şi Rezilienţă, cel al Spaniei aprobat, deja Spania a primit avansul ceva zeci de miliarde, pe care începe deja să le implementeze în reformele din Spania. L-am felicitat, dar l-am şi compătimit, mă uitam la dânsul nici nu ştiam, să-i spun, să nu-i spun, Dom-le, vezi că te-ai cam păcălit, aşa am aflat eu, de la Iohannis, te-ai ca păcălit că te-ai grăbit. Cum poţi să ieşi tu, preşedintele României, să spui ”E bine să întârzie”?”, a afirmat Marcel Ciolacu duminică seară, la Antena 3.

Liderul social-democrat susţine că cel mai probabil în luna octombrie va fi aprobat de Comisia Europeană Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României.

„Dacă se menţine acest calendar, ajungem cu el până în octombrie, va fi aprobat. Cred că vom fi unul dintre ultimele state. Poate domnul Cîţu va avea înţelepciunea să-l schimbe pe domnul Ghinea, cel puţin după Congres, dacă moţiunea de cenzură nu trece”, a afirmat Ciolacu.

Ciolacu a continuat ironiile la adresa ministrului Fondurilor Europene, spunând despre Cristian Ghinea că „are un potenţial de creştere, fiind ministrul zero”.

Ministrul Proiectelor Europene Cristian Ghinea a afirmat, după ce liderul PSD Marcel Ciolacu a anunţat că a discutat cu oficiali europeni, iar Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă e departe de a fi aprobat de Comisia Europeană, că Ciolacu s-a văzut pe hol cu un comisar european şi aduce iar veşti catastrofale legate de PNRR, amintindu-i acestuia de provocarea pe care i-a lansat-o, de a discuta cu demisiile pe masă despre avizarea planului.