VIDEO - Marcel Ciolacu: Victor Ponta se mișcă cu mingea pe tot terenul. Să candideze, primarul general va fi Gabriela Firea

Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri la Digi24 că Gabriela Firea nu va avea nicio problemă dacă Victor Ponta va decide să candideze la Primăria Generală.

Întrebat cum comentează afirmațiile lui Victor Ponta că „PSD + PNL egal love”, Ciolacu a răspuns: „Cand nu este un partid decizional, te misti cu mingea, asa, pe tot terenul. Fiind un partid mai mic, ii ofera aceasta libertate dlui Ponta. Sunt declaratii politice intr-o limita politica in care incearca fiecare sa se pozitioneze cat mai bine. In politica trebuie sa ai stomac”.

In legatura cu Primăria Capitalei și dorința PSD de a obține sprijinul Pro România pentru Gabriela Firea, Ciolacu a declarat: Este o negociere. Nu avem nicio problema daca decide sa candideze. Sa candideze. Primarul general va fi Gabriela Firea. Cu sau fara candidatura dlui Ponta. Cred ca dl Ponta are capacitatea sa stea la masa si sa discutam despre stanga unita. Nu am avut o negovieri cu Ponta cu privire la un numar de parlamentari (...) Gabriela Firea e un candidat foarte bun si va fi primar general. Firea are capacitatea de a castiga aceste alegeri, indiferent cine intra in cursa”.

Ciolacu a adăugat că a discutat cu Firea și că „emisarii” care o îndeamnă să vizeze șefia PSD nu sunt din partid. Gabriela Firea a acuzat miercuri că „sunt forțe care transmit emisari că ar fi mai bine pentru mine să vin la președinția PSD și să candidez doar la parlamentare, și eventual dacă PSD va ajunge la guvernare, să devin prim-ministru”, ea spunând că „acest scenariu nu o interesează”.

Citește și: Nelu Tătaru, după RECORDUL de cazuri noi în România: Vom propune carantinarea anumitor zone! .