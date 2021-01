VIDEO Marius Şumudică face spectacol, după ce a ajuns liderul Turciei: Era o melodie românescă pe care mi-au găsit-o ei şi mi-au pus-o. Nu am putut să mă abţin

Antrenorul Marius Şumudică a declarat, marţi, că el şi jucătorii lui trăiesc un vis după ce echipa Gaziantep a ajuns pe primul loc al clasamentului campionatului turc de fotbal.

"Trăim un vis. Şi pentru mine este o oarecare surpriză, să zic aşa. Bine, uitându-mă la ei (n.r. - jucători), aşa, şi văzând cât îşi doresc, am o oarecare încredere când începe jocul şi îmi dau seama că am jucători care pot decide jocul. Astăzi am avut răbdare, am jucat pe un teren execrabil din toate punctele de vedere, nu am putut să construim, a fost un deficit pentru noi, dar am marcat două goluri. Suntem pe primul loc până termină Galatasaray, nu s-a întâmplat niciodată în istoria acestui club, nici în liga a doua nu au fost pe primul loc, ei au intrat în prima ligă la baraj. E ceva de nedescris, 25 de meciuri în care marcăm meci de meci, nu s-a întâmplat în Turcia de foarte mult timp, avem 16-17 meciuri fără înfrângere, nu pierdem de un an acasă... Sunt lucruri extraordinare, este perioada cea mai bună a carierei mele, le mulţumesc jucătorilor, fără ei nu aş fi putut ajunge aici. Cuvintele sunt de prisos. (n.r. - despre faptul că a dansat după meci) Era o melodie românescă pe care mi-au găsit-o ei şi mi-au pus-o şi nu am putut să mă abţin. Altfel nu am cum să mă exteriorizez aici, fiindcă sunt sancţionat. Poate dacă dansez le place şi nu-mi dau vreun cartonaş. Şi astăzi am fost avertizat, iar etapa viitoare sunt suspendat, având patru galbene. M-am obişnuit. La patru galbene, la fel ca la jucători, antrenorul stă o etapă", a declarat Şumudică, la DigiSport.

Gaziantep, echipă antrenată de Marius Şumudică, a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (0-0), formaţia Ankaragucu, în etapa a XVII-a a campionatului turc de fotbal.

Au marcat Alexandru Maxim, în minutul 70 şi Sahin, în minutul 90+6. Aceasta a fost a opta reuşită a mijlocaşului român, în campionatul în curs.

Maxim a fost titular şi a fost schimbat în minutul 87, cu Andre. Fundaşul Alin Toşca a jucat tot meciul şi a primit un cartonaş galben, în minutul 83.

În urma acestui rezultat, Gaziantep (16 meciuri) a urcat de pe locul 5 pe locul 1 în clasament, cu 31 de puncte (golaveraj +13), la egalitate cu Beşiktaş (15), de pe locul 2 (golaveraj +12).

Alanyaspor (16) şi Glatasaray (15) au câte 30 de puncte şi ocupă locurile 3-4, iar Fenerbahce (15) este pe locul 5, cu 29 de puncte.

Cu excepţia formaţiei pregătite de Şumudică, echipele de pe primele locuri nu au evoluat în această etapă.

Ankaragucu (16) ocupă locul 18, retrogradabil, cu 15 puncte.

