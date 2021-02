VIDEO/ Măsurile de izolare provoacă proteste violente în Irlanda - Poliția a operat zeci de arestări

Douăzeci şi trei de persoane au fost arestate la Dublin, la o manifestaţie împotriva izolării şi măsurilor impuse în lupta împotriva covid-19, la care au avut loc violenţe, condamnată de către premierul Micheal Martin, relatează AFP potrivit news.ro.

Sute de persoane s-au adunat la o manifestaţie împotriva restricţiilor impuse în lupta împotriva noului coronavirus, sâmbătă, într-un parc din centrul capitalei irlandeze, respinse de poliţie.

Între manifestanţi, care au distribuit manifeste cu sloganul ”Lăsaţi Irlanda să trăiască!” şi au scandat ”Puneţi capăt izolării!”, unii purtau haine cu inscripţia National Party (extrema dreaptă).

Violenţe au avut loc, iar împotriva poliţiştilor s-a tras cu focuri de artificii. Poliţia a luat cu asalt mulţimea în mai multe rânduri, agitând bastoane.

Trei poliţişti au fost răniţi, dintre care unul a fost spitalizat, potrivit poliţiei.

Premierul irlandez Micheal Martin a condamnat această manifestaţie violentă, care ”a dat dovadă de o lipsă totală de respect faţă de oamenii care au făcut sacrificii în timpul acestei pandemii”.

”Nu poate exista o justificare a acestei manifestaţii sau a violenţelor care au avut loc”, a denunţat el, citat în acest comunicat.

Ministrul Justiţiei Helene McEntee a anunţat că audiere specialăurmeazăsă fie organizată, în vederea unei ”inculpări rapide” a persoanelor arestate.

Irlanda se confruntă cu a treia izolare în lupta împotriva covid-19, iar premierul a anunţat marţi că aceasta a fost prelungită până la 5 aprilie.

Autorităţile au înregistrat 4.313 de morţi din cauza covid-19, potrivit ultimelor date.

Irlanda a înfruntat primele două valuri ale pandemiei cu un număr relativ mic de contaminări şi morţi.

Însă, în urma unei relaxări a restricţiilor în perioada sărbătorilor din iarnă, ea a înregistrat o adevărată explozie a numărului contaminărilor, iar în prima săptămână din ianuarie înregistra cel mai mare nivel de contaminare din lume, potrivit unor date compilate de Univesitatea Oxford.

