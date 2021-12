VIDEO Melodia 'Sausage Rolls For Everyone', versiune a colaborării dintre Ed Sheeran şi Elton John, s-a clasat pe primul loc în topul britanic de Crăciun

Melodia „Sausage Rolls For Everyone”, versiune a colaborării dintre Ed Sheeran şi Elton John, s-a clasat pe primul loc în topul britanic de Crăciun, fiind a patra reuşită consecutivă a duo-ului caritabil LadBaby, conform news.ro.

LadBaby a depăşit acum The Beatles şi Spice Girls ca artist cu cele mai multe clasări consecutive pe primul loc de Crăciun.

Mark şi Roxanne Hoyle cântă anual, în preajma sărbătorilor, pentru a strânge donaţii în sprijinul Trussell Trust.

„Înseamnă atât de mult pentru noi şi mulţumim foarte mult pentru susţinerea, optimismul şi dragostea care ne-au fost arătate în ultimele săptămâni, în ultimii patru ani”, au spus ei, citează BBC.

Cuplul din Nottinghamshire a ajuns prima dată în fruntea clasamentului în 2018, cu „We Built This City”, cover al melodiei din 1985 a grupului Starship. Au urmat „I Love Sausage Rolls”, versiunea lor pentru piesa „I Love Rock 'n' Roll” - The Arrows / Joan Jett, şi, anul trecut, „Don't Stop Me Eatin'”, după melodia „Don't Stop Believin'” a grupului Journey.

Cântecul lor de anul acesta a fost tot un cover, dar realizat într-o altă manieră. Ed Sheeran şi Elton John li s-au alăturat celor doi pentru a transforma „Merry Christmas”, melodie ce a fost lansată în urmă cu trei săptămâni.

Superstarurile au apărut şi în videoclipul „Sausage Rolls For Everyone”, iar Sheeran a ajutat împreună cu soţii Hoyle la împărţirea de alimente în Suffolk săptămâna aceasta.

„Merry Christmas” s-a aflat săptămâna trecută pe primul loc în topul britanic al single-urilor, iar acum a fost devansată de cover-ul caritabil.

Sheeran şi John au anunţat că orice venit de pe urma cântecului de Crăciun va fi împărţit între Suffolk Music Foundation a lui Sheeran şi The Elton John Aids Foundation.

Înainte ca soţii Hoyle să domine clasamentul, Ed Sheeran a fost No.1 de Crăciun, în 2017, cu „Perfect”.