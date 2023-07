VIDEO - Messi surprins la cumpărărturi într-un supermarket din Florida

Starul a făcut cumpărături de la Publix, cea mai mare reţea de supermarketuri din Florida.

“Deşi este puţin surprinzător că Messi a reuşit să adune toate produsele alimentare înainte de a fi observat la coada de la casă, fanii au început să ceară să facă poze cu superstarul, iar Messi nu le-a refuzat ocazia de a obţine acea fotografie preţioasă”, scrie Marca.

Messi a vrut să ducă o viaţă mai liniştită în sudul Floridei, dar adevărul este că este prea cunoscut pentru a trece neobservat, adaugă jurnalul spaniol.

Lionel Messi este de marţi în Florida.

Echipa Inter Miami este patronată de o altă fostă vedetă a fotbalului internaţional: David Beckham.

Lionel Messi is really out here shopping at a Publix ???????????? pic.twitter.com/HaTeYL7vDn