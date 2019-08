VIDEO Mihai Fifor explică de ce Alexandru Cumpănașu are protecție de la MAI: 'Cine face dovadă că are viața pusă în pericol, e amenințată, primește protecție'

Ministrul de Interne, Mihai Fifor, a explicat, vineri, la Constanța, de ce Alexandru Cumpănașu a primit pază după ce a solicitat acest lucru MAI. „Orice persoană care face dovadă că are viața pusă în pericol poate primi protecție”, a spus Fifor.

„E o procedură legală. Domnul Cumpănașu a solicitat acest lucru oficial MAI. S-a făcut o analiză în cadrul MAI. Orice persoană cere sprijin, îl primește conform legii. Orice persoană care îndeplinește condițiile prevăzute de lege, capată protecție. Sunt chestiuni care au fost analizate în cadrul Ministerului de Interne, sunt lucruri probate, pe lege, nu capătă nimeni protecţie dacă nu îndeplineşte condiţiile legale, vă asigur. Orice persoană care face dovadă că are viața pusă în pericol, este amenințată, primește protecție. Domnul Cumpănașu a făcut acest lucru.”, a spus Mihai Fifor.

Alexandru Cumpănașu spune că a cerut Ministerului de Interne protecție deoarece, potrivit unchiului Alexandrei, „clanurile mafiote” îl amenință pe el și pe familia sa, iar în urma discuțiilor cu conducerea MAI, jandarmii îi vor asigura paza.

„Am solicitat MAI asigurarea protecției mele si a familiei în această perioadă. Lupta cu clanurile mafiote din stat și din afara lui i-a făcut pe unii s-o ia razna și să mă amenințe pe mine si familia mea cu moartea dar și alte forme de amenințare. Am urmat calea legală și am informat Parchetul General și MAI. Care au dispus măsurile pe care le-au considerat necesare în funcție de informațiile predate dar și cele pe care aceștia le dețin”, a scris Alexandru Cumpănașu pe Facebook.

Potrivit unchiului Alexandrei Măceșanu, fata răpită, sechestrată, violată, ucisă și incinerată de Gheorghe Dincă, inițial s-a discutat ca agenți ai Poliției Române să îi asigure protecția însă „nu mai are încredere în instituție”.

„Motiv pentru care s-a recurs la jandarmerie. (...) Nu este plăcut să te uiți peste umăr însă bătălia cu clanurile mafiote nu este o bătălie cu o mănăstire de maici”, mai spune Cumpănașu.

