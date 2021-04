VIDEO - Ministrul Apărării, despre scandalul vaccinării paralele: Am greșit aici

Ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, a declarat joi, la TVR, că instituția a greșit că nu a luat în calcul posibilitatea, atunci când a făcut centrele de vaccinare pentru militari, că se va interpreta că centrele sunt folosite pentru vaccinarea peste rând.

„Este o chestiune foarte simpla. MApN are o retea proprie de spitale militare, 11 la numar. Noi cand am venit cu propunerea am considerat ca ne deschidem cu ce avem noi resursa in acest efort ca sa luam presiunea de pe reteaua medicala civila si ca vom deschide apoi centrele spre seciatatea civila, ceea ce s-a si intamplat. Stiti unde am gresit noi? Ca am gresit aici. Nu ne-am gandit niciodata ca se va pune aceasta problema. Absolut niciodata”, a zis ministrul.

Întrebat dacă ministrul Vlad Voiculescu a procedat bine in aceasta situatie, el a replicat: `Cred ca e vina amandurora'