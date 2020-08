VIDEO Ministrul Cîțu a găsit scuza perfectă pentru a nu majora pensiile cu 40%: Îl provoc pe domnul Ciolacu să mai găsească o țară care face astfel de eforturi

Guvernul Orban nu va majora pensiile cu 40%, așa cum prevede legea. Totuși, ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu, anunță că se va acorda o creștere care este cea mai mare sumă din istorie. Acesta nu precizează sume sau procente, însă îl provoacă pe președintele PSD să dea exemple de alte țări care cresc pensiile în criză.

„Ministerul Muncii, minister la care se uită toată România astăzi are cel mai mare buget. Sumele alocate în plus către Ministerul Muncii ajung la aproape 10 miliarde de lei. În ciuda a tot ceea ce a făcut PSD și a încercat să facă, am reușit să găsim resursele să plătim la timp și salarii, și pensii și ajutoare sociale. Din primul moment am spus că vom crește pensiile în 2020 și astăzi putem să venim în fața dvs. și să spunem că vom crește pensiile. Punctul de pensie va avea cea mai mare creștere, cea mai mare sumă pe care o vom vedea în plus la punctul de pensie.

PSD niciodată nu a mărit cu această sumă, deși a avut perioade de creștere economică una după alta trei ani de zile - nu datorită lor, datorită contextului economic internațional - și tot nu au mărit pensiile cu această sumă. În acest cotnext economic global dificil, prin care trec toate țările europene, am reușit să facem acest efort să creșteem pensiile cu cea mai mare sumă pe care au văzut-o românii care se pune în plus la punctul de pensie. Îl provoc pe domnul Ciolacu să mai găsească o țară care face astfel de eforturi în plină criză economică, care crește și pensiile, crește și alocațiile, cu sumele pe care le face acest guvern”, a declarat Florin Cîțu.