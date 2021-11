VIDEO | Ministrul Educației a trimis echipe de control în toată țara: Suspiciuni de fals în raportarea ratelor de vaccinare

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, anunță că a semnat nu mai puțin de 42 de ordine privind trimiterea unor echipe de control la școlile din fiecare județ. Se verifică atât respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii coronavirsului, cât și modul în care a fost raportată rata de vaccinare în rândul personalului.

„Astăzi, am semnat în premieră, deși am o oarecare exepriență. Niciodată nu am mai semnat 42 de ordine prin care am trimis echipe de control pe tot teritoriul României. Se va verifica respectarea măsurilor de protecție sanitară în școli și grădinițe, se va verifica modul în care a fost raportată rata de vaccinare și soliditatea argumentelor rămânerii online prin raportare la ordinul care prevede printre posibile motive deficiențele de infrastructură sau de resursă umană”, a anunțat Cîmpeanu.

Ministrul a precizat că noile controale „vor avea caracter de permanență”, iar în cazul în care vor fi descoperite nereguli se vor propune măsurile legale care se impun.

Ministrul Cîmpeanu a dezvăluit că sunt școli în care rata de vaccinare a scăzut de la săptămână la alta, lucru care nu poate fi explicat.

„Îmi place să cred că nu există astfel de situații, dar suntem obligați să verificăm situațiile în care schimbările au fost spectaculoase pe parcursul unei săptămâni. E greu de găsit o justificare pentru care acum o săptămână aveai mai mulți vaccinați. Operațiunea de devaccinare nu s-a inventat încă”, a mai explicat Sorin Cîmpeanu.