VIDEO Mircea Geoană răspunde la ironiile lui Marcel Ciolacu: 'Să se relaxeze. Nu ar strica o lectură'

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, răspunde la ironia lui Marcel Ciolacu. Premierul comentase cartea lansată de secretarul general adjunct al NATO, afirmând că a crezut că „domnul Geoană se ocupă cu războaiele, nu cu lansări de cărţi”. Tot Ciolacu s-a declarat convins că Geoană va candida la alegerile prezidențiale. Alte critici la adresa lui Geoană au venit de la Remus Pricopie, rectorul SNSPA, și diverși jurnaliști.

„Răspunsul meu e să citească cartea mea. Cred că nu le-ar strica o lectură. Faptul că un lider politic important la nivel NATO sau la nivel național își face treaba serios, cum o fac aici la NATO, nicio secundă nu am amestecat cele două paliere. Am o treabă de făcut la NATO, suntem aici într-o echipă care pregătește un summit decisiv pentru viitorul alianței noastre, nu amestecăm lucrurile deloc. A, dacă cineva consideră că aparițiile mele publice indică și altceva, asta e problema dânșilor, nu e problema mea. Iar atunci când lansezi o carte (...), faci un book tour. Orice autor își face datoria de a prezenta cartea. Voi continua să o prezint. Nu are nimic de a face cu planurile actuale sau cu planurile de viitor. Deci să se relaxeze, pentru că atunci când mă voi hotărî am să o fac explicit, oficial și neechivoc. Iar până atunci am o treabă de făcut la NATO și mi-o fac cu același entuziasm și energie cum mi-am făcut-o în ultimii 5 ani de zile”, a declarat Mircea Geoană, la Europa FM.

Mircea Geoană a comentat și speculațiile potrivit cărora ar avea „binecuvântarea” unor parteneri externi pentru a ajunge președintele României.

„Eu cred că este acut complex de provincialism în foarte multe locuri din România. Nu cineva din afară decide pe cine vor alege românii. E o decizie pentru care aceștia au toată libertatea să o facă. Ideea că există 'binecuvântări' de afară sau că există forme subterane de susținere, acest lucru nu corespunde realității. A, că cineva este mai cunoscut, că cineva este apreciat, influent, face parte dintr-o echipă de leadership global, acest lucru este evident. Însă vreau să descurajez pe cei care cred că destinul României se hotărăște în afară. România este influențată de evenimentele globale, dar deciziile sunt ale noastre, sunt suverane, naționale. În mod evident, românii vor vota președintele”, a precizat Geoană.

Mircea Geoană a afirmat că în ultimii ani calitatea resursei umane de la vârful politicii a scăzut, admițând că și el a făcut unele greșeli în perioada în care este politician la nivel intern, prin promovarea unor personaje inadecvate.