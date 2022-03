Video | Momente de groază la un meci din NBA: Difuzoarele au luat foc, 20.000 de spectatori evacuați

Meciul din NBA dintre Toronto Raptors şi Indiana Pacers a fost întrerupt, sâmbătă, după ce mai multe difuzoare fixate de tavanul sălii au luat foc, informează AFP, potrivit news.ro.

Incidentul s-a petrecut în al doilea sfert al meciului de la Toronto. Mai multe difuzoare montate de tavan, la câţiva metri deasupra rândurilor de scaune aflate la cea mai mare înălţime pe Scotiabank Arena, au luat foc, declanşând alarmele de incendiu.

Publicul, aflat în număr mare în tribune, aproape de capacitatea maximă de 19.800 de locuri, a fost evacuat cu calm, iar în sală au apărut pompierii. Doi dintre aceştia s-au urcat cu ajutorul unor frânghii până în apropierea incendiului şi l-au stâns folosind extictoare.

"Din cauza unei probleme a echipamentului, pompierii cer tuturor celor prezenţi să evacueze clădirea cu calm prin cea mai apropiată casă a scărilor. Nu există nicio ameninţare la adresa siguranţei publice”, a fost mesajul transmis pe ecranele gigantice ale sălii.

Meciul, oprit când mai erau 4.05 minute din cel de-al doilea sfert, s-a reluat după o înrerupere de 70 de minute, fără spectatori. Pauza mare a fost înjumătăţită, iar jucătorii au rămas pe teren.

Nicio persoană nu a fost rănită în acest incident, iar spectatorii îşi vor primi banii înapoi pe bilete.

Gazdele din Toronto s-au impus cu scorul de 131-91.

Administratorii sălii au anunţat că vor remedia repede problema apărută, astfel încât Toronto Maple Leafs să poată disputa meciul de duminică din NHL, cu Florida Panthers.

