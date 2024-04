VIDEO| Momente extrem de ciudate: Drone iraniene deasupra moscheii Al-Aqsa, locul sfânt al musulmanilor

La scurt timp după ce s-a oprit asaltul Iranului, mii de palestinieni s-au strâns în jurul moscheii Al-Aqsa pentru a celebra atacul Iranului.

Moscheea Al-Aqsa se află în centrul religios al Ierusalimului și este considerat al treilea cel mai sfânt loc pentru musulmani.

Incidentele de la moscheea Al-Aqsa au alimentat și războiul dintre Israel și Paletina. Israelienii au atacat musulmanii care se rugau în interiorul moscheii în perioada Ramadanului, iar asta a inflamat serios lumea musulmană.

Evreii și creștinii îl numesc Har ha-Bayit (Muntele Templului), iar musulmanii îl cunosc drept Haram ash Sharif (Nobilul Sanctuar).

Pentru evrei și creștini, este locul în care a fost ridicat Primul Templu din Ierusalim (Templul lui Solomon) despre care se vorbește în Vechiul Testament.

Pentru musulmani, locul este considerat al treilea cel mai sfânt, după Mecca și Medina, pentru că Profetul Mahomed s-a ridicat în Rai pornind de aici.

????????DEVELOPING: Why is Iran wasting their time when they know that this attack will lead to their demise? Why did Iran also target Holy Muslim sites like The Al-Aqsa Mosque? The logo of Hamas actually features the Al-Aqsa Mosque.



Hamas spokesman alleged that Jews brought red… pic.twitter.com/UxsCNsAnPh