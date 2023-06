VIDEO - Momente incredibile cu Joe Biden: efectiv nu mai știa unde se află și părea pierdut

Președintele Joe Biden și prima doamnă s-au deplasat vineri în Carolina de Nord. Aceștia au aterizat la baza aeriană Seymour Johnson.

Pe scenă, Joe Biden a rostit un scurt discurs, iar la final părea că este pierdut. Președintele părea că nu știe unde se află și ce are de făcut în continuare.

Biden, reacție la inculparea lui Donald Trump

Biden nu a avut prea multe de spus atunci când a fost întrebat dacă este îngrijorat de diviziunea din țară în lumina inculpării fostului președinte Donald Trump, principalul său rival politic.

"Nu am niciun comentariu", a spus el după vizita la Nash County Community College.

Întrebat ulterior dacă a vorbit cu procurorul general Merrick Garland, Biden a răspuns: "Nu am vorbit deloc cu el și nu am de gând să vorbesc cu el. Și nu am niciun comentariu în această privință".

Trump se confruntă cu 37 de acuzaţii penale, inclusiv acuzaţii de reţinere neautorizată de documente clasificate şi conspiraţie de obstrucţie a justiţiei, după ce a părăsit Casa Albă în 2021, potrivit documentelor instanţei federale făcute publice vineri.