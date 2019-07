VIDEO/National Geografic va difuza 'Apollo: Missions to the Moon', un documentar despre succesul misiunii Apollo

Programul Apollo, proiectul NASA care a trimis primul om pe Luna şi care a marcat un moment istoric în explorarea spaţială, este documentarul difuzat în premieră duminică de postul de televiziune National Geographic, relatează AGERPRES.

'Apollo: Missions to the Moon' este titlul acestui documentar regizat de Tom Jennings, pe care Nat Geo îl lansează în preajma aniversării, la 20 iulie, a jumătate de secol de când misiunea Apollo 11 îşi atingea ţelul, iar Neil Armstrong devenea primul om care a pus piciorul pe Lună.

"Cred că programul Apollo a avut succes pentru că deşi a început ca o competiţie îndârjită între noi şi ruşi, a devenit ulterior încercarea de a face ceva pe care oamenii nu îl credeau posibil", a explicat Jennings. "Erau persoane extraordinare care au vrut să facă ceva mai presus decât ei, care să intre în istorie", a subliniat veteranul regizor american, cunoscut pentru filme documentare ca 'Diana: In Her Own Words' (2017).

Călătoriile pe Lună au încins imaginaţia lui Jules Verne sau Georges Mélies şi au captivat mii de oameni de ştiinţă timp de decenii, prin urmare nu este surprinzător ca o poveste atât de fascinantă să fie transpusă pe marile ecrane, chiar şi în filme recente ca 'First Man' (2018) de Damien Chazelle, sau documentarul 'Apollo 11' de Todd Douglas Miller.

Prin urmare una dintre bătăile de cap ale lui Jennings era cum să se delimiteze de ceea ce era convenţional, sau deja vizionat. "Apollo 11 nu a apărut din neant. A făcut parte dintr-un proiect mai mare", a spus el. Astfel 'Apollo: Missions to the Moon' prezintă succese iniţiale precum Apollo 8 (1968), prima misiune cu echipaj care a ajuns pe orbita lunară, dar şi dezastre, precum misiunea Apollo 1 (1967), care a luat foc şi a ars cu toţi membrii echipajului înăuntru.

Timp de 18 luni cât au durat filmările, Jennings şi echipa lui au trecut în revistă toate imaginile de arhivă, selectându-le pe cele mai emblematice pentru a încerca să-l surprindă pe spectator. Au încercat astfel să evite transmisii legendare, precum cea realizată de Walter Cronkite, în favoarea unor televiziuni locale, precum cea de la staţia Cocoa Beach din Florida.

Au scotocit arhivele în căutarea unor imagini mai puţin văzute, precum cea a prezentatorului BBC James Burke, experimentând în direct efectele lipsei de gravitaţie. "Încă îmi amintesc cum mă uitam la televizor. Încercam să înţeleg cum era posibil. Am asistat la un moment de magie", a mărturisit el.

"Este uşor să idolatrizăm astronauţii şi să spunem că vom merge pe Lună. Au fost însă oameni care şi-au dat viaţa pentru a ajunge acolo", a spus Jennings care a acordat un spaţiu important în documentarul său, familiilor de astronauţi. "Am simţit că soţiile lor oferau o faţă mai umană povestirii, decât cea exprimată de gravitatea soţilor lor", a încheiat el.