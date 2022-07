VIDEO Natura 'scrie istorie' în Kentucky: 25 de oameni au murit deja în cele mai grave inundații din istoria statului

Statul rural Kentucky, situat în estul Statelor Unite, afectat de cele mai grave inundaţii din istoria sa, înregistrează cel puţin 25 de morţi, potrivit unui bilanţ prezentat de către guvernatorul Andy Beshar, scrie presa americană, potrivit news.ro

”Eram complet înconjurată de apă, care urca în maşină. Credeam că am să rămân aşezată acolo şi că am să mă înec. Eram atât de îngrozită, încât am început să mă rog”, declară în lacrimi o locuitoare, salvată în ultimul moment de către un vecin.

Altă femeie, salvată de salvatori, a declarat presei că ”un elicopter a coborât la aproape un metru de maşina mea. Au sunat echipa de intervenţie, care a venit cu maşina ei până la jumătatea drumului şi apoi a venit pe jos să mă ia”.

Alţii nu au avut această şansă.

Cazul familiei Noble era prezentat sâmbătă de multe publicaţii americane.

Cei patru copii ai familiei s-au înecat, luaţi de ape.

Amber, mama lor abia primise un mesaj de alertă, când rulota în care locuiau a început să se umple cu apă.

Mai întâi s-au refugiat pe acoperiş, iar apoi s-a agăţat de un copac, însă părinţii nu au putut să-i ţină pe cei patru copii, ale căror corpuri au fost găsite mai departe.

Operaţiuni de salvare erau complicate de oprirea multor linii telefonice.

Familia Noble a încercat să sune la numărul de urgenţă 911, însă în zadar.

Preşedintele Joe Biden a declarat starea de catastrofă majoră în Kentucky şi a deblocat astfel fonduri importante în vederea ajutării acestui stat.

Pagubele urmează să fie evaluate după retragerea apelor, care ar putea scoate la iveală alte victime.

În total, 250 de persoane lipseau la apel în comitatul Breathitt.

”Pot să vă dau asigurări că, aici, noi suntem unele dintre persoanele cele mai muncitoare şi mai rezistente pe care le veţi cunoaşte vreodată. Vom reconstrui totul”, dă asigurări un locuitor, refugiat într-un adăpost improvizat.