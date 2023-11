VIDEO Nicolae Ciucă a pus punctul pe i: Directive noi pentru Marcel Ciolacu în domenii cheie

Preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, a pledat, luni, pentru reducerea decalajelor dintre România şi statele dezvoltate, PNRR şi accederea în OCDE fiind soluţii pentru realizarea acestui deziderat. Ciucă i-a trasat, practic, lui Marcel Ciolacu, urmașul său la Palatul Victoria, o serie de directive în domenii cheie.

"Suntem într-o competiţie cu toţi cei cu care interacţionăm pe piaţa mare, deschisă, în toate sectoarele de activitate, iar aici trebuie să conştientizăm cu toţii că nu vă aştepta nimeni în România să vină din urmă. Suntem într-o dezbatere legată de tot ceea ce avem de făcut, pentru că într-adevăr România să capete o dinamică, un ritm similar cu cel al ţărilor dezvoltate şi aici avem multe de recuperat. Am convingerea că prin PNRR putem să recuperăm şi să finalizăm parte din procesele de modernizare şi de transformare a României în toate sectoarele. (...) A doua soluţie este accederea noastră la Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). Este un parcurs pe care ne-am asumat cu toţii că trebuie să-l finalizăm şi (...) este obligatoriu să găsim soluţiile pentru a ajunge la standardele specifice acestei organizaţii care reuneşte cele mai dezvoltate, moderne şi industrializate şi tehnologizate state din din lume", a spus Ciucă la "Bucharest Leaders Summit: The Highway to Succes", desfăşurat la Senat și organizat de Grupul de Presă MediaUno.

Potrivit lui Ciucă, pentru reducerea decalajelor "este nevoie de lideri care să înţeleagă nevoia şi posibilitatea menţinerii de către ţara noastră a unui ritm cât se poate de accelerat".

"Liderul nu este suficient pentru a asigura progresul şi dezvoltarea, este nevoie de echipe consolidate şi solidare pentru a putea să sprijine deciziile leadershipului şi să convingă oamenii să îi urmeze. (...) Toţi cei care exercită atribuţii de leadership trebuie să aibă o deschidere şi un dialog permanent cu oamenii (...) Este absolut necesar să avem convingerea la nivelul întregii societăţi, că printr un angajament al nostru, al tuturor, prin solidaritate şi unitate putem să (...) parcurgem drumului spre succes", a adăugat Ciucă.

Liderul PNL a punctat că decalajele trebuie reduse pe domenii cu potenţial în ţara noastră şi a atras atenţia, pornind de la unele date ale Institutul Naţional de Statistică, că România, "ţară cu un potenţial agricol enorm şi cu o mare capacitate de susţinere a sectorului zootehnic, (...) are un deficit de balanţă comercială de 2,4 - 2,6 miliarde de euro".

”De asemenea în condiţiile în care ştim cu toţii că am avut şi avem în continuare un sector al educaţiei în domeniul medicinii şi farmaceuticii destul de consolidat şi cu potenţial foarte mare de asemenea deficitul de balanţă comercială este undeva la 2 miliarde şi ceva de euro. Apoi vine partea care este cu adevărat greu de înţeles. Ştim cu toţii că am avut o industrie chimică şi petrolieră destul de dezvoltate în ţara noastră aici deficitul de balanţă urcă la 4 miliarde. (…) Avem 3 sau 4 rafinării de putere şi importăm 95 % din bitumul cu care trebuie să construim aceste autostrăzi, în condiţiile în care reziduurile rezultate din prelucrarea petrolului trebuie să cheltuim bani ca să le stingem cumva ecologic şi să îndeplinim normele vorbele de mediu”, a arătat Ciucă.

Preşedintele Senatului a spus că în România intră zilnic aproximativ 1.000 de tone de celuloză, în donţiile în care am avut trei sau patru combinate de celulozî şi astăzi am ajuns să importăm.

”Avem Delta Dunării plină de stuf, avem ogoarele pline de material vegetal, paiele care rămân după recoltarea culturilor şi avem de asemenea păduri şi reziduuri, resturi de lemn care rămân şi nu suntem în stare să ne producem propria hârtie”, a completat Ciucă.

Liderul PNL a mai spus că ultimul domeniu care este de asemenea foarte important şi la care de asemenea avem un deficit de balanţă comercială, deşi ne place foarte mult sa vorbim despre ponderea pe care IT-ul o are în PIB-ul României aproximativ 8,5 %, când vine vorba de industria calculatoarelor, a pieselor electronice şi opticii, balanţa de asemenea depăşeşte 2 miliarde”.

El a mai arătat că ”România a reuşit să realizeze o capacitate de producţie de energie verde de aproximativ 1500 de megawaţi aproape la fel de mult sau chiar mai mult decât produce un reactor de la centrala nucleare de la Cernavodă, doar că toate piesele şi componentele pentru dezvoltarea acestor capabilităţi le importăm”.

Referindu-se la conflictele din Ucraina şi din Orientul Mijlociu, liderul PNL a punctat că "trebuie să gândim ca o naţiune care îşi doreşte un viitor pentru tânăra generaţie, să aibă capacităţi proprii de rezilienţă".

"Chestiunea aceasta nu este doar o responsabilitate a cuiva aflat vremelnic într o funcţie, ci trebuie să fie o responsabilitate a întregii societăţi pe care putem s-o realizăm de la nivelul cel mai de sus al conducerii ţării până jos, unde ne place nouă să spunem, educaţia celor celor şapte ani de acasă", a continuat Ciucă.

El consideră că "reducerea disparităţilor trebuie făcută din interior", astfel încât să nu mai existe regiuni rămase în urmă.

"Să sperăm că la final vom avea soluţiile necesare să putem să ne inspirăm din ele, să le asumăm la nivel politic şi să venim cu politici publice care cu adevărat se înscrie România pe un drum coerent de dezvoltare. Avem tendinţa să acţionăm un entuziasm în prima parte a unei a unei angajament şi după aceea să temporizăm", a mai transmis Ciucă.