VIDEO - Primele explicații ale lui Nicolae Ciucă despre cazul penal care a zguduit Direcţia Generală de Informaţii a Apărării

Ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, a declarat joi, la TVR, că instituția a tratat cu „toleranță zero” cazul suspiciunilor penale care planează asupra fostul director adjunct al Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării (DGIA), Iulian Cristian Gherghe.

„Este un dosar pe rol. Din momentul in care directorul DGIA a identificat aceasta posibila infractiune nu am tolerat absolut nimic. A fost o singura decizie: 'Luati masurile necesare'. In momentul in care mi s-a raportat, a fost direct sesizare la Parchetul Militar. Avem toleranta absolut zero”, a zis ministrul.

Fostul director adjunct al Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării, Iulian Cristian Gherghe, a fost arestat pentru 30 de zile. Procurorii îl acuză de delapidare, fals material, fals intelectual şi uz de fals, pentru că ar fi sustras aproape 180.000 de lei din banii instituţiei.

”La data de 26.03.2021 Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel a dispus măsura preventivă a reţinerii, pentru o durată de 24 de ore, faţă de inculpatul G.I.C. (Iulian Cristian Gherghe – n.r) fost director adjunct al DGIA, în dosarul nr. 11/P/2021, în care acesta este cercetat cu privire la săvârşirea infracţiunilor de: delapidare, fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual şi uz de fals”, a transmis, sâmbătă seară, Parchetul General.

Potrivit procurorilor, ”la data de 27.11.2018, inculpatul şi-a însuşit fără drept suma de 179.470 USD din fondurile ce aparţin acestei structuri militare, scop în care a falsificat şi folosit mai multe înscrisuri”.

”La data de 27.03.2021 judecătorul militar de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii Militare de Apel a admis propunerea formulată de către Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel şi a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pentru o durată de 30 de zile. Sesizarea parchetului militar a fost făcută de către conducera DGIA”, au mai transmis procurorii.

În 26 februarie 2021, preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind trecerea în rezervă ageneral-maiorului - cu două stele Gherghe Iulian-Cristian din Ministerul Apărării Naţionale.