VIDEO Nicolae Robu o LAUDĂ pe Viorica Dăncilă, după anunțul privind polivalenta de 16.000 de locuri care se va construi la Timișoara

Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, o laudă de Viorica Dăncilă, după ce aceasta a anunțat că sala polivalentă de 16.000 de locuri va fi construită la Timișoara și nu la Giroc, așa cum dorea PSD Timiș.

“Evident ca sunt extrem de bucuros ca s-a decis ca Sala Polivalenta de 16.000 de locuri sa fie construita la Timisoara. S-a intamplat firescul, a prevalat ratiunea si eu nu pot fi decat fericit, fericit pentru Timisoara, pe care eu chiar o iubesc cu toata fiinta!

Eu reafirm ca astfel de obiective de maxim impact, cum este o mare sala polivalenta si la fel, cum e un mare stadion- trebuie rupte de jocurile politice si sustinute de toti cei implicati la un moment in actul administrativ national si local deopotriva, indiferent de pozitie -la putere sau in opozitie-. Interesul public trebuie sa fie mai important decat orice pentru toti actantii prinsi in joc! Cred ca ideal ar fi ca cele doua institutii de cea mai mare importanta din plan local -Primaria Timisoara si Consiliul Judetean Timis- sa fie parteneri in administrarea obiectivelor de aceasta factura -marea polivalenta si marele stadion, care si el va trebui construit-, indiferent de culoarea politica dominanta a lor de moment, culoare schimbatoare, oricum, in timp, cum se intampla in democratie!”, a scris Robu pe Facebook.