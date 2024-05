VIDEO Noapte extrem de agitată pe front: Ucrainenii au atacat extrem de puternic pe teritoriul Rusiei

A noisy night in Russia. Ukrainian UAVs attacked both Crimea and Russian mainland. In Novorossiysk, the main port, an oil terminal and a Transneft facility were attacked. Public transport and electricity are not working in the city. In Tuapse, an oil refinery came under… pic.twitter.com/DrNQax6jVN

În Vovosibiirsk, au fost atacate portul orașului, un terminal petrolier și o instalație Transneft. Ca urmare a acestor atacuri, transportul public și electricitatea nu funcționează în oraș.

Cel puțin 35 de explozii au fost raportate

În Tuapse, ucrainenii au atacat o rafinărie de petrol. De asemenea, atacuri puternice au avut loc și în Sevastopol, acolo unde au fost raportate explozii și au avut loc pene de curent.

Ministerul rus al Apărării arată că au fost doborâte aproximativ 100 de drone aeriene și 6 drone navale.

There has been a large air and naval kamikaze drone attack on the main naval base of the Russian Black Sea Fleet in Novorossiysk by Ukraine ????????



At least 35 explosions have been heard. Damage has been confirmed, and more information about the attack on the port is being clarified pic.twitter.com/cVhbV2rla7