VIDEO Noul serial HBO 'Lovecraft Country' va avea premiera pe 17 august

Noul serial dramă "Lovecraft Country", bazat pe romanul cu acelaşi nume, scris de Matt Ruff şi apărut în 2016, are premiera pe 17 august la HBO şi pe HBO GO, anunță news.ro.

Serialul cu 10 episoade îl urmăreşte pe Atticus Freeman (Jonathan Majors) care pleacă într-o călătorie de-a lungul Americii anilor 1950 alături de prietena lui din copilărie Letitia (Jurnee Smollett) şi de unchiul său George (Courtney B. Vance). El îşi caută tatăl (Michael Kenneth Williams) dispărut într-o ţară şi o perioadă dominate de legile Jim Crow. Astfel începe o luptă pentru supravieţuire şi pentru a învinge terorile rasiste.

Din distribuţie fac parte: Jurnee Smollett (“Birds of Prey”, “Underground”), Jonathan Majors (“Da 5 Bloods", “TheLast Black Man in San Francisco”), Aunjanue Ellis (“When They See Us”); Abbey Lee (“Mad Max: FuryRoad”), Jada Harris (“The Resident”), Wunmi Mosaku (“Fantastic Beasts and Where to Find Them”) şi Michael Kenneth Williams (“The Wire” şi “Boardwalk Empire”).

În rolurile secundare apar: Courtney B. Vance (“The Immortal Life of Henrietta Lacks”, “American Crime Story”), JamieChung (“Once Upon a Time”), Jamie Neumann (“The Deuce”), Jordan Patrick Smith (“Vikings”) şi Tony Goldwyn (“Scandal”).

Producătorii executivi ai serialului sunt Misha Green, care e şi creator, J.J. Abrams Jordan Peele, Bill Carraro, Yann Demange (care a regizat episodul 1), Daniel Sackheim (regizorul episoadelor 2 şi 3) şi David Knoller (producător executiv al primului episod).

Serialul este produs de afemme, Inc., Bad Robot Productions şi Monkeypaw Productions în asociere cu Warner Bros. Television.

Fiecare episod va fi disponibil pe HBO GO în fiecare luni şi va fi difuzat la HBO de la ora 20.00.