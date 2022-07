Video| O autostradă din Ţările de Jos, blocată din cauza deşeurilor aruncate de fermierii protestatari

Autostrada A1 care leagă oraşul Hengelo de oraşul Apeldoorn, în estul Ţărilor de Jos, va fi închisă traficului până joi după-amiaza din cauza deşeurilor aruncate, miercuri, de fermierii care protestează faţă de un plan de reducere a emisiilor de azot, a declarat un purtător de cuvânt al departamentului de lucrări publice, relatează Le Libre.

Compania care trebuia iniţial să elibereze drumul a renunţat după ce s-a confruntat cu ameninţări şi intimidare, conform news.ro.

O altă companie a preluat atribuţiile şi a început curăţarea drumului în noaptea dinspre miercuri spre joi.

Lucrările de curăţare provoacă în prezent un blocaj în trafic de aproximativ 8 kilometri, cu o întârziere estimată la 45 de minute.

Dutch farmers are not joking. Blocks in progress with sand, waste, hay bales and manure on highways A1 in Bathmen, A12 in Bunnik, A30 in Ede, A35 in Hengelo and A50 in Apeldoorn. Actions in progress other areas of the Netherlands. Many farmers are heading to Den Haag. pic.twitter.com/l2LStawdq5