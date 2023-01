VIDEO | O înregistrare înspăimântătoare ar arăta din interior momentul prăbușirii avionului din Nepal. Zeci de oameni au murit

Zeci de oameni au murit duminică în urma prăbușirii unui avion lângă aeroportul din Pokhara, Nepal. Câteva victime au fost transportate la spital, anunță echipele de intervenție, potrivit BBC.

O înregistrare video publicată de agenția Nexta ar arăta, din interiorul aeronavei, ultimele momente dinainte de prăbușire:

The last video from the plane



A video is circulating on Twitter, allegedly from the cabin of a plane that crashed today in #Nepal.



The as the result of plane crash 72 people died, including 4 Russian citizens.