Video| Opt răniţi la Bagdad, la o manifestaţie împotriva arderii Coranului la Stockholm

Un poliţist şi şapte protestatari au fost răniţi la Bagdad, la o manifestaţie organizată în faţa sediului Ambasadei Suediei, unde câteva sute de irakieni au manifestat în semn de protest faţă de arderea unui exemplar al Coranului la Stockholm de către danezul Rasmus Paludan, potrivit unei surse din domeniul securităţii, relatează AFP.

”Între 400 şi 500 de persoane” manifestau în apropierea misiunii diplomatice a Suediei şi au încercat să înainteze către clădire, a declarat luni, sub protecţia anonimatului, un reprezentant al Ministerului irakian de Interne.

În timp ce manifestanţii erau respinşi de către poliţişti au izbucnit ciocniri, scrie news.ro.

A protest was held in #Baghdad condemning the burning of the Quran in Sweden. Several protestor held pro-muqawama flags of Soleimani and Muhandis. #Iraq pic.twitter.com/krdcItBF3y