VIDEO - Orban, despre Cîțu: Cum să rămână premier? Cum? Îi lipsesc 71 de voturi în Parlament

Liderul PNL Ludovic Orban s-a întrebat, joi, cum mai poate rămâne premierul Florin Cîțu în funcție fără voturile USR PLUS în Parlament.

„Cum să rămână premier? Cum? Ca sa poti sa ai un guvern trebuie sa ai o majoritate parlamentara. La ora actuala, dupa ce USR PLUS s-a retras din guvern, guvernul sta in 163 de parlamentari. Majoritatea e formata din 234 de parlamentari. Calculati si dvs. Sunt 71 de voturi lipsa. Ca sa poti avea un guvern stabil care sa adopte legile, reformele, ai nevoie de majoritate parlamentara. Daca USR ramane in opozitie nu mai poti forma majoritate decat cu AUR sau PSD ceea ce ar reprezenta o catastrofa. Daca ma intrebati pe mine, 95% din membrii PNL sunt impotiva oricarei forme de blat cu PSD”, a zis Orban la Europa FM.