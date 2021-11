Fostul lider PNL Ludovic Orban a declarat miercuri, la Realitatea Plus, că vede posibil ca liberalii si social-democratii se pregateasca o impartire a functiilor de presedinte si premier pentru 2024 cu Mircea Geoana sef al statului si Klaus Iohannis premier.

„Ei au mai fost in filmul asta, in 2009. E posibil”, a spus Orban. El a adaugat insa ca „vestea proasta” pentru Iohannis este ca in Romania „planurile, mai ales in politica, nu dureaza nici un an de zile”.