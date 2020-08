VIDEO Orban: 'Nici Marcel Ciolacu nu a purtat mască la Parlament, nici Victor Ponta, nici liderul Grupului PSD'

Premierul Ludovic Orban i-a criticat joi seara, la Realitatea Plus, pe liderul PSD, Marcel Ciolacu, liderul Pro România, Victor Ponta, dar şi pe liderul Grupului PSD din Camera Deputaţilor, Alfred Simonis, că nu au purtat mască când a fost convocat la Parlament pentru citirea moţiunii de cenzură.

"Am fost convocat la Parlament. Nici Marcel Ciolacu nu a purtat mască, nici Victor Ponta nu a purtat mască, nici liderul Grupului PSD, domnul 'Minimis', pardon, Simonis, nu a purtat mască - aşa îi spunem ca poreclă 'Minimis'. (...) Deci, nu poartă mască pentru că ei probabil consideră că nu trebuie să respecte regulile. După aceea am fost foarte mirat de o altă chestiune - conducerea PSD a Camerei a avut grijă de Guvern şi la masa Guvernului în Parlament a lăsat distanţarea fizică de protecţie sanitară, în schimb pe parlamentari i-a lăsat să stea unul lângă altul. Nu a dispus luarea măsurilor pentru asigurarea distanţării fizice între parlamentari. Înseamnă că conducerea PSD are grijă de Guvern dar conducerii PSD nu îi pasă de parlamentari", a afirmat premierul, potrivit agerpres.ro.

