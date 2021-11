VIDEO | Orban tună și fulgeră după ședința PNL: 'Este sinucidere politică. Destinul PNL nu trebuie să fie legat de la Klaus Iohannis'

Fostul preşedinte al PNL Ludovic Orban a afirmat, după şedinţa BPN de la Vila Lac, că nu a fost stabilit un mandat clar pentru negocieri, "un mandat care într-adevăr să cuprindă toate elementele esenţiale şi lucrurile la care PNL nu poate renunţa", ci "pur şi simplu s-a lăsat la îndemâna echipei de negociere să negocieze orice cu PSD-ul". "Oamenii nu ne-au votat pe 6 decembrie ca să batem palma cu PSD, să facem un guvern cu PSD (...) Ce legătură este între PNL şi fostul partid comunist? Nicio legătură", a arătat el, potrivit news.ro.

"Şi la ora actuală, e un mandat (...) fără niciun fel de termen de cristalizare a.. fără un plan coerent în spate. Adică se mai poate discuta cu PSD-ul încă doi ani de zile după mintea unora. Deci problema este că ai la îndemână posibilitatea de reformare a majorităţii parlamentare cu coaliţia de centru-dreapta care a fost învestită după alegerile din 6 decembrie... Practic, din punctul meu de vedere, această variantă este abandonată, iar discuţiile din sală.... nu dau nume şi nu vă spun dar... să vii cu motivul ăsta penibil, că nu există o majoritate parlamentară stabilă şi că această majoritate ar depinde de Ludovic Orban sau de minorităţi...", a declarat fostul lider al PNL, la finalul şedinţei BPN al PNL de la Vila Lac.

El a adăugat că în politică e vorba de "principii, valori, credinţă şi de angajamentele pe care le iei faţă de oamenii care ţi-au acordat încrederea".

"Oamenii nu ne-au votat pe 6 decembrie ca să batem palma cu PSD, să facem un guvern cu PSD. Şaizeci şi ceva la sută din cei care mai votează astăzi cu PNL sunt împotriva unui guvern cu PSD, nu vorbesc de tot bazinul de centru-dreapta, care în mare parte a votat cu noi şi cu cei de la USR-PLUS tocmai în ideea de formare a unui guvern de centru-dreapta", a punctat Orban.

Orban a susţinut că "nu există nicio explicaţie raţională" pentru faptul că nu s-a refăcut coaliţia cu USR.

"Nici nu ştiu din ce motive preşedintele Iohannis îşi doreşte această coaliţie care să dea o majoritate parlamentară absolut confortabilă", a afirmat el.

Întrebat dacă a spus la o şedinţă că îşi doreşte suspendarea preşedintelui şi că va face campanie în acest sens, Orban a replicat: "Nu, am răspuns unei întrebări... am răspuns unei întrebări pe tema asta şi le-am spus ceea ce am spus de la tribuna Parlamentului: că ei trebuie să se întoarcă cu faţa la cetăţenii români, ceea ce de multe ori presupune să se întoarcă cu spatele la chiriaşul de la Cotroceni. Şi le-am spus încă o dată că PNL e PNL şi destinul PNL nu trebuie să fie legat de la Klaus Iohannis pentru că la ora actuală Klaus Iohannis şi-a primit de la români şi de la PNL ceea ce şi-a dorit: două mandate de preşedinte, e timpul să dea el către români încrederea de care s-a bucurat atunci când a fost ales preşedinte".

"Ce legătură este între PNL şi fostul partid comunist? Nicio legătură", a subliniat Ludovic Orban.

El a menţionat că nu s-a discutat depsre niciun mandat.

"A fost pomenit un termen de două săptămâni, aşa într-o doară, să vedem exact ce se discută cu ei. (...) dacă e să se dea un mandat, trebuie să se dea un mandat serios, un mandat care într-adevăr să cuprindă toate elementele esenţiale şi lucrurile la care PNL nu poate renunţa. Or, nu s-a întâmplat aşa ceva, pur şi simplu s-a lăsat la îndemâna echipei de negociere să negocieze orice cu PSD-ul", a conchis el.

Conducerea PNL a votat, luni, în şedinţa Biroului Politic Naţional, începerea oficială a negocierilor cu PSD pentru formarea Guvernului, liberalii dorind ca până la 1 decembrie Executivul să fie învestit, au precizat surse din PNL pentru News.ro. 49 de lideri din BPN au votat în favoarea guvernării alături de social-democraţi, şi doar 22 s-au împotrivit.