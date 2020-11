VIDEO - Paul Stănescu: Klaus Iohannis vrea toată puterea, chiar dacă murim jumătate

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, l-a criticat vineri pe președintele Klaus Iohannis, într-o conferință de presă în Slatina, în prima zi de campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. „Ne dorim sa fim la guvernare”, a precizat el.

„De ce pe 6? Pe 31 decembrie se incheie anul, Guvernul trebuie sa spuna cum a cheltuit banii, trebuie sa spuna care este deficitul bugetar unde ei spun ca este in jur de 6 si noi spunem ca este in jur de 10. Doi: Guvernul nu vrea sa vina cu proiectia bugetara pentru anul 2021. Sa ne asteptatm in 2021 la mariri de taxe. Am mai trait asta in guvernarea Basescu - Boc cand s-au taiat salarii, indemnizatii, daca nu era CCR se reduceau si pensiile. la ora asta se merge pe smecherie ieftina prin care PNL-ul si Klaus Iohannis vor sa minta romanii. Eu cred ca va fi un atac si la pensii. Iohannis vrea cu price pret, nu conteaza ca murim jumatate, sa fie alegeri pentru ca vrea toata puterea”, a declarat Paul Stănescu.

„Ne dorim sa fim la guvernare”, a adăugat secretarul general PSD. „Cred ca PSD e singura solutie viabila, singurii care pot scoate tara din criza sanitara si economica”, a mai afirmat el.