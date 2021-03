VIDEO - Paul Stănescu: Sunt 3 guverne într-un guvern, e haos generalizat

Secretarul general PSD Paul Stănescu a declarat marți la Antena 3 că în coaliția de guvernare este o competiție între partide dar și în interiorul partidelor, motiv pentru care ar fi „haos”.

„Toata lumea vede ca traim la ora asta intr-un haos generalizat. De ce se intampla lucrul asta? Practic sunt 3 guverne intr-un guvern. Vorbim de guvernul Orban-Citu, guvernul Ciolos-Barna si guvernul Kelemen Hunor-Tanczos Barna-Cseke Attila. La ora nu se guverneaza pentru ca unul din guverne se comporta ca si cum ar fi in opozitie, ma uit aici la USR PLUS, ei parca ar fi in opozitie la ora asta. (...) Orban se cearta cu Citu de ce? Ei vor avea un congres curand, Citu si-a anuntat intentia de a candida si Orban face un joc inteligent, el arata cu degetul, spune ca premierul nu vrea sa faca, Ei fiind in campanie e imposibil sa functioneze aceasta coalitie si acest guvern. E haos de sus pana jos”, a declarat Paul Stănescu.