VIDEO | Pericol de infestare cu uraniu, după ce un puț a fost inundat: 'Boala este pur și simplu inevitabilă'

Potrivit ecologiștilor locali, apele au inundat zăcământul Dobrovolnoye, unde a fost exploatat uraniu pentru întreprinderile "Rosatom".

Potrivit ecologiștilor, mizeria radioactivă acumulată de-a lungul anilor din apele subterane care se răspândesc a fost spălată în râul Tobol. În aval se află orașul Kurgan.

Aprovizionarea cu apă a orașului provine din râul Tobol. "Intrarea unei astfel de ape în interiorul unei persoane duce la iradiere internă, care este mult mai periculoasă decât cea externă.

Boala de la radiații este pur și simplu inevitabilă", subliniază ecologiștii. Dacă apa va mai crește încă un metru, alte câteva fântâni noi vor fi sub amenințarea inundațiilor.

❗️ An old uranium well flooded in the Russian Kurgan region, radioactive mud may have entered the Tobol River



According to local environmentalists, flood waters flooded the Dobrovolnoye deposit, where uranium was mined for "Rosatom" enterprises.



According to environmentalists,… pic.twitter.com/X4sMkoXt7R