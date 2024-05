VIDEO Povestea lui Charles Leclerc care a făcut pe toată lumea să plângă: 'Am vrut să îi ofer o ultimă satisfacție tatălui meu'

Cu puțin timp înainte ca tatăl lui Charles Leclerc să moară, în iunie 2017, fiul său i-a spus o minciună care la scurt timp distanță avea să devină un adevăr care persistă chiar și la 7 ani distanță.

Leclerc se afla în mijlocul sezonului de Formula 2, era membru al academiei de piloți Ferrari și era cotat pe scară largă pentru o promovare în Formulei 1 în anul următor.

El știa că tatăl său, Herve, era aproape de final, așa că Charles i-a spus lui Herve că i s-a garantat un loc de pilot de Formula 1 pentru 2018. Numai că nu fusese așa.

„A fost un pic mai devreme decât semnasem cu adevărat”, își amintește Leclerc.

”Cu doar o săptămână înainte de moartea tatălui meu, l-am mințit spunând că am semnat cu Ferrari, nu pentru 2018 ci pentru 2019. Evident că nu o făcusem, dar am promis că am să fac orice pentru a îndeplini acest obiectiv.

Mama mi-a spus că nu ar fi trebuit să îl mint, dar știam că urmează să ne părăsească într-o săptămână...și el știa acest lucru și am vrut să îi ofer o mică satisfacție.

Îmi amintesc lacrimile din ochii lui, iar eu din ziua aceea am trăit cu remușcări. Când am reușit în sfârșit să semnez cu Ferrari, primul lucru la care m-am gândit a fost că, de fapt, eu nu mi-am mințit niciodată tatăl”, este povestea emoționantă spusă de Charles Leclerc.

Charles Leclerc și-a prelungit contractul cu Ferrari

După ce a debutat în F1 cu Sauber în 2018, a devenit membru cu normă întreagă al echipei Ferrari în 2019 şi de atunci a obţinut cinci victorii, precum şi 23 de pole position-uri.

„Sunt foarte încântat să ştiu că voi purta combinezonul de curse al Scuderiei Ferrari pentru alte câteva sezoane. Să concurez pentru această echipă a fost visul meu încă de când aveam trei ani: Obişnuiam să urmăresc Marele Premiu al Principatului Monaco de la fereastra apartamentului unui prieten şi mă uitam mereu cu atenţie la maşinile roşii. Această echipă este a doua mea familie de când m-am alăturat Academiei de Piloţi Ferrari în 2016 şi am reuşit multe împreună, luptând la bine şi la rău în ultimii cinci ani.

Cu toate acestea, cred că tot ce e mai bun urmează să vină şi abia aştept ca acest sezon să înceapă, să progresez în continuare şi să fiu competitiv la fiecare cursă. Visul meu rămâne acela de a câştiga Campionatul Mondial cu Ferrari şi sunt sigur că, în anii următori, ne vom bucura de momente minunate împreună şi îi vom face fericiţi pe fanii noştri.” - a declarat Charles Leclerc.