VIDEO - Premierul Florin Cîțu, despre incendiul din Iași: Am evitat o tragedie, este foarte bine

Premierul Florin Cîțu a declarat, marți, la TVR 1, despre incendiul izbucnit la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, că Ministerul Sănătății trebuie să implementeze planul de măsuri realizat după incendiul de la Piatra Neamț:

- „Am evitat o tragedie, este foarte bine, nu avem victime in primul rand. Incendiul a fost intr-o zona care urma sa fie reabilitata in toamna. Eu fost evacuate persoane preventiv, nici fumul nu a ajuns la ele. Mai multe vom afla mai tarziu, nu stim exacat de la ce a inceput, posibil o instalatie electrica. Inteleg ca era un cabinet medical, o zona-tampon”

- „Exista un plan de masuri la Ministerul Sanatatii, trebuie sa vedem daca este implementat sau nu, dupa Piatra Neamt. Aceste lucruri existau din iarna la minister. Trebuie sa fie aplicate aceste masuri, tocmai acesta a fost rolul controlului. Implementarea este la Ministerul Sanatatii, planul de masuri trebuie implementat”

- „Este nevoie de spitale noi in Romania. Vreau sa avem 1-2-3 spitale pana in 2024. Am tras foarte mult sa avem constructia de noi spitale in PNRR”