VIDEO Premierul Orban, la Centrul Tehnic Titu al Renault: 'Am evaluat posibile măsuri de susţinere a producţiei de maşini'

Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, după vizita efectuată la Centrul Tehnic Titu al Renault, că a discutat despre parteneriatul cu Grupul Dacia-Renault şi că a evaluat posibile măsuri de susţinere a producţiei de maşini, anunță AGERPRES.

Prim-ministrul nu a dat însă informaţii suplimentare despre aceste măsuri.

"Am discutat despre parteneriatul cu Grupul Dacia-Renault şi în general cu industria auto, o industrie vitală pentru dezvoltarea economică şi am evaluat posibilele măsuri de susţinere a producţiei de maşini. Trebuie să ştiţi că grupul Dacia-Renault asigură 7% din exportul din România, generează peste 3% din PIB şi are un număr de angajaţi extrem de mare, nu numai cei 18.000 de angajaţi ai Grupului Dacia-Renault, în industria orizontală sunt aproximativ 150.000 de angajaţi care depind de Dacia-Renault şi de buna funcţionare a grupului. În ceea ce ne priveşte, suntem extrem de atenţi şi de sensibili la toate evoluţiile pe piaţa autoturismelor şi suntem într-un parteneriat extrem de serios cu industria auto şi în mod evident cu grupul Dacia-Renault", a precizat Orban.

Acesta a spus despre centrul de la Titu că este unic în lume şi că aici se validează, se testează toate maşinile grupului Renault din toate fabricile.

"Am văzut lucruri pe care nu mi le-aş fi imaginat, cum este o cameră specială numită CAVE, care e de fapt o cameră în care se construieşte realitatea virtuală, practic, poţi să vezi orice prototip de maşină care este proiectată în centrul din Militari, să vezi în cel mai mic amănunt înainte de a fabrica prototipul, să vezi toate detaliile într-o realitate virtuală, fiind un instrument absolut spectaculos", a afirmat premierul.

Orban a menţionat că a testat împreună cu miniştrii Economiei, Sănătăţii şi de Interne, care l-au însoţit în vizita de la Titu, mai multe modele de maşini.

"Am testat împreună cu colegii miniştri mai multe produse. Maşina electrică, pilotată de ministrul Economiei, maşina pe GPL, nu întâmplător ministrul Sănătăţii a condus maşina care funcţionează cu combustibil GPL şi ale cărei vânzări au crescut în mod spectaculos şi, evident, ministrul de Interne a condus cea mai puternică maşină, Dusterul şi, în mod clar, ne-a depăşit pe toţi pe pista de testări", a spus el.

Premierul a declarat că a discutat cu oficialii de la Centrul de Testare Titu al Renault despre realizarea unui muzeu al maşinilor fabricate în România.

"Am şi făcut o trecere în revistă a modelelor Dacia şi Renault", a adăugat Orban.