VIDEO - Preşedintele Israelului, evacuat după finala Cupei Israelului la fotbal

Marţi seara, la Haifa, Beitar Ierusalim a câştigat pentru a opta oară în istoria sa Cupa Israelului, prima din 2009, învingând în finală pe Maccabi Netanya, cu scorul de 3-0.

La finalul meciului, suporterii lui Beitar au sărbătorit victoria pe gazonul stadionului Sammy Ofer, pătrunzând pe teren exact în momentele când preşedintele ţării, Isaac Herzog, împărţea medaliile jucătorilor. Înconjurat de personalul său de securitate, Herzog a fost evacuat de urgenţă de pe teren, iar protocolul de decernare a trofeului nu a mai putut fi ţinut.

Sad scenes tonight at Sammy Ofer Stadium where Beitar Jerusalem won the Israeli State Cup after beating Maccabi Netanya but no trophy ceremony took place after Beitar fans stormed the pitch to celebrate the win. In the video President Isaac Herzog being rushed out of stadium pic.twitter.com/QJEbtPXudT