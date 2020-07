VIDEO Președintele SUA a uitat de zid și a devenit extrem de amabil cu omologul său mexican: 'Mexicanii sunt incredibili'

Donald Trump şi omologul său mexican Andres Manuel Lopez Obrador s-au întrecut în amabilităţi, cu patru luni înaintea alegerilor din Statele Unite, făcându-se că ignoră tensiunile dintre cele două ţări de la instalarea la putere a miliardarului, relatează AFP, relatează News.ro.

La prima lor întâlnire tête-à-tête la Casa Albă, cei doi lideri nu au anunţat nicio nouă iniţiativă, însă au sărbătorit noul tratat de liber-schimb nord-american (USMCA), în pofida absenţei remarcate a premierului canadian Justin Trudeau.

”Cooperarea noastră este fondată pe încredere şi respect reciproc”, a spus Trump, care în timpul campaniei din 2016 a atacat în mod violent ”violatori” veniţi din Mexic şi a promis să-şi pună vecinul din Sud să plătească ridicarea unui zid la frontieră în lupta împotriva imigraţiei clandestine.

”Mexicanii sunt incredibili”, a adăugat el, salutând, odată cu apropierea alegerilor de la 3 noiembrie, în care candidează la al doilea mandat, ”contribuţia extraordinară a americano-mexoicanilor”.

”Sunt aici pentru a le spune americanilor că preşedintele lor ne-a tratat cu amabilitate şi respect”, a declarat AMLO.

”Suntem prieteni şi vom rămâne prieteni”, a adăugat el, exprimându-şi satisfacţia faţă de faptul că a dejucat prognosticurile celor care prevedeau o relaţie tensionată.

Într-o declaraţie în grădina Casei Albe, Trump a insistat îndelung asupra punctelor comune cu vizitatorul său, dând asigurări că a fost ales, la fel ca acesta, în baza ”promisiunii de a lupta împotriva corupţiei”.

Aceste efuziuni nu l-au convins pe adversarul său democrat Joe Biden.

”Trump şi-a lansat campania în 2016 făcându-i pe mexicani violatori”, a scris el Twitter. ”El a alimentat rasismul împotriva comunităţţii noastre latino”, a deplâns el, îndemnând la redarea ”demnităţii” şi ”umanităţii” sistemului american al imigraţiei.

Obiectivul şi calendarul acestei vizite - prima a lui AMLO de când a ajuns la putere, în urmă cu 18 luni - au ridicat întrebări şi au provocat critici dure de ambele părţi ale frontierei.

Alesul democrat din Chicago Chuy Garcia, născut în Mexic, consideră că Donald Trump încearcă, înainte de toate, odată cu apropierea alegerilor, să facă o poză frumoasă cu Lopez Obrador, pentru a face să se uite cei ”patru ani de onsulte, atacuri şi politici dezastruoase” vizând latinoamericanii.

Mulţi reprezentanţi ai opoziţiei mexicane au denunţat cu forţă, la rândul lor, această vizită, iar unii o consideră o formă de capitulare.

”Este o vizită inutilă, care comportă numeroase ricuri şi niciun avantaj pentru Mexic”, a declarat pentru AFP fostul ministru mexican de Externe Jorge Castañeda.

Liderul mexican a lăudat atitudinea locatarului Casei Albe, însă el era mai combativ în 2018, în campanie, promiţând să-i ţină piept. ”Dacă (Donald Trump) lansează un tweet ofensiv, mă însărcinez să-i răspund”, promitea el.

Istoricul mexican Enrique Krauze apreciază că întâlnirea celor doi, care au în comun ”dispreţul faţă de ştiinţă” şi obişnuiesc să atace presa, va provoca un resentiment de durată în ambele ţări.

”Noi nu vom uita reverenţa domnului Lopez Obrador în faţa unui om care ne-a denigrat”, scrie el într-un editorial publicat în ziarul The New York Times.

”Iar democraţii americani nu vor uita serviciul pe care i-l face domnul Lopez Obrador unui preşedinte care a făcut atât de mult rău”.

Grijuliu cu imaginea sa de preşedinte auster, şeful statului mexican a sosit marţi seara la Washington cu un zbor comercial.

Un fapt notabil este că a purtat mască la bordul avionului. Donald Trump nu a fost văzut, până în prezent, purtând vreodată mască de protecţie împotriva covid-19 în public.

