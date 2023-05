VIDEO | Prima-doamnă Jill Biden, care va reprezenta SUA la încoronarea Regelui Charles, s-a întâlnit cu soția premierului britanic Rishi Sunak

Biden şi Murty s-au îmbrăţişat şi au pozat pentru presă în faţa uşii negre de la Downing Street 10, în spatele căreia se află reşedinţa şi biroul premierului.

Jill Biden, în vârstă de 71 de ani, a vizitat vineri după-amiază o şcoală locală, împreună cu Akshata Murty, apoi s-a întâlnit cu personalul Ambasadei SUA, iar seara a fost întâmpinată de membrii familiei regale la recepţia de la Palatul Buckingham.

"Distracţie plăcută mâine, mă voi gândi la voi toţi", le-a spus ea copiilor de la şcoala vizitată, unde elevii au întâmpinat-o purtând coroane de carton auriu şi au dat un mic spectacol.

"Multumesc pentru amabilitatea şi primirea călduroasă în Regatul Unit, Akshata. Abia aştept să ne clădim prietenia în anii ce vor urma", a transmis Jill Biden gazdei ei, soţia premierului britanic, într-un tweet.

Ceremonia de încoronare are loc sâmbătă la Westminster Abbey şi la ea vor participa şefi de stat şi demnitari străini.

Preşedintele american Joe Biden s-a confruntat cu unele critici, în special din partea predecesorului său şi potenţial rival în alegerile din 2024, Donald Trump, pentru că nu participă la încoronarea lui Charles. Însă, conform unei tradiţii istorice, niciun preşedinte american nu a participat vreodată la încoronarea unui monarh britanic. În timpul ultimului eveniment de acest fel, când regina Elizabeth, mama defunctă a lui Charles, a fost încoronată, în 1953, preşedintele american de atunci, Dwight Eisenhower, a trimis o delegaţie diplomatică pentru a-l reprezenta. Casa Albă a declarat luna trecută că preşedintele Biden i-a transmis Regelui Charles că ar dori să se întâlnească cu el în Marea Britanie la o dată viitoare.

De origine irlandeză, Joe Biden a vizitat luna trecută Irlanda de Nord şi Republica Irlanda pentru a marca cea de-a 25-a aniversare a acordului de pace din Vinerea Mare.

Vineri seară, regele şi alţi membri de rang înalt ai familiei regale vor oferi o recepţie la Palatul Buckingham pentru liderii mondiali şi demnitarii care au sosit în capitala britanică înaintea evenimentului de sâmbătă.

"Este o onoare să reprezint Statele Unite pentru acest moment istoric şi să celebrez relaţia specială dintre ţările noastre", a declarat prima-doamnă a SUA, Jill Biden, pe Twitter.

Jill Biden has arrived in London to represent the United States at the King's #coronation in the absence of Joe Biden.



The First Lady was greeted by Rishi Sunak's wife, Akshata Murty, at Downing Street.



Coronation latest: https://t.co/SvPyMdzKKY pic.twitter.com/sboMhndYAk